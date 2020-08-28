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الحكومة تنفي استبعاد جامعة الملك سلمان الدولية من التنسيق

10:50 ص الجمعة 28 أغسطس 2020
الحكومة تنفي استبعاد جامعة الملك سلمان الدولية من التنسيق

جامعة الملك سلمان

كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما يتم تداوله من أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استبعاد جامعة الملك سلمان الدولية من تنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد نتيجة عدم الانتهاء من عمليات الإنشاء.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لها.

وشددت التعليم العالي، على أنه تم بالفعل إدراج جامعة الملك سلمان الدولية ضمن تنسيق الجامعات للعام الجديد لتستقبل أولى دفعاتها خلال العام الدراسي الجديد 2020-2021.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تم فتح باب التقديم لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة من يوم 22 وحتى 30 أغسطس وذلك عبر الرابط الإلكتروني للجامعة ksiu.edu.eg.

جامعة الملك سلمان تنسيق الجامعات الشائعات

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