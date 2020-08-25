الخميس.. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة 8 ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى قطع المياه عن مناطق ( منطقة النعام – ألف مسكن – شارع سليم ومتفرعاته – ابراهيم عبد الرازق ومتفرعاته – احمد عصمت ومتفرعاته – الزهراء ومتفرعاته – ش 6 أكتوبر ومتفرعاته – احمر عرابي ومتفرعاته – ش العشرين ومتفرعاته – ش جسر السويس من الف مسكن حتي 6 أكتوبر – منطقة عرب الجسر ) وضعفها عن مناطق ( الشيراتون – الكلية الحربية ).

وأضافت شركة المياه، في بيان لها، أن قطع الخدمة اعتبار من الساعة التاسعة صباح يوم الخميس الموافق 27-8-2020 وحتي الساعة الخامسة عصر نفس اليوم وذلك لإجراء أعمال صيانة بخط مياه قطر 1500 مم بمحطة مياه مسطرد.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

كما تقوم بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى يمكن الإتصال بالخط الساخن 125.