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السيسي عن القمة المصرية الأردنية العراقية: "تلبي طموحات شعوبنا"

09:48 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
السيسي عن القمة المصرية الأردنية العراقية: "تلبي طموحات شعوبنا"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته باللقاء المُثمر الذي عُقد اليوم، بالعاصمة عمان، مع ملك الأردن ورئيس وزراء العراق.

وقال "السيسي"، خلال تدوينه له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " سعدت باللقاء المُثمر الذي عُقد اليوم بالأردن الشقيق مع أخي جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وأخي السيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق".

وتابع: "اللقاء يُعبر عن حجم الترابط بين بلادنا الشقيقة ويُلبى طموحات شعوبنا في تعزيز التعاون العربي المُشترك في كافة المجالات، وأتقدم بجزيل الشكر لجلالة الملك عبد الله الثاني على حُسن الضيافة والإستقبال".

القمة المصرية الأردنية العراقية السيسي رئيس وزراء العراق ملك الأردن

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