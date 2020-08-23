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"الري": لجنة إيراد النهر في انعقاد مستمر لمتابعة موقف الفيضان

10:09 ص الأحد 23 أغسطس 2020
"الري": لجنة إيراد النهر في انعقاد مستمر لمتابعة موقف الفيضان

الدكتور محمد عبدالعاطي

كتب- أحمد مسعد:

واصلت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر اجتماعاتها برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة، أمس السبت، لمتابعة موقف الفيضان لهذا العام ومتابعة حالة الأمطار علي النيل الأزرق.

واستعرضت لجنه تنظيم إيراد النهر موقف فيضان النيل، والإجراءات التى يتخذها كلاً من قطاع شئون مياه النيل، ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالوزارة، من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، على مدار الأعوام المختلفة، من خلال النماذج الرياضية، وإستقراء النتائج وإستخلاص التنبؤات بفيضان النيل كمورد رئيسى للمياه في مصر، و كميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائى الحالى 2021-2022 وأشارت البيانات إلى أن معدلات الأمطار في تزايد على منابع النيل.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الأولية للفيضان تُشير إلى أنه من المحتمل أن يكون أعلى من المتوسط و أن الوارد خلال أغسطس أعلى من نظيره في العام الماضي بالإضافه إلى أنه سوف يكون هناك مؤشراً جيداً عن حالة الفيضان في نهاية سبتمبر.

وجدير بالذكر أنه يتم التنسيق على مدار الساعة بين الري المصري بالسودان ونظيره السوداني فى إطار من التعاون المتبادل وتبادل البيانات والمعلومات وإجراء القياسات المشتركة في بعض محطات القياس.

يذكر أن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط وباقي أجهزة الوزارة تتابع خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس وتشير صور التنبؤ بسقوط الأمطار خلال الفترة من ( 22 إلى 24) أغسطس 2020 والتي يتبين منها ارتفاع معدل سقوط الأمطار.

ووجه الدكتور عبدالعاطي إلى أن اللجنة العليا لمتابعة إيراد النهر في حالة إنعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل الفيضان لهذا العام.

محمد عبدالعاطي لجنة إيراد النهر فيضان النيل النيل الأزرق

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