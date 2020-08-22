أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

نقابة الأطباء تنعي طبيبين توفيا بكورونا

03:49 م السبت 22 أغسطس 2020
نقابة الأطباء تنعي طبيبين توفيا بكورونا

نقابة الأطباء

كتب - أحمد جمعة:
نعت النقابة العامة للأطباء، الدكتور وائل علي شكري أخصائي أمراض الكلى، والذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

كما نعت النقابة الدكتورة دينا قطب طبيب مقيم نساء وتوليد بمستشفى المحلة العام، والتي توفيت كذلك متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وأشارت النقابة في بيان اليوم، إلى أن عدد ضحايا الأطباء الذين توفوا جراء إصابتهم بكورونا ارتفع إلى 151 شهيدا، مقدمة خالص العزاء لأسرهم.

وفاة طبيب فيروس كورونا نقابة الأطباء

الخبر التالى:

بتخفيضات تصل لـ98%.. "مترو الأنفاق" تناشد الركاب عمل اشتراكات بدءًا من الثامنة صباحًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97148

    عدد المصابين

  • 64318

    عدد المتعافين

  • 5231

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22792364

    عدد المصابين

  • 15473378

    عدد المتعافين

  • 795460

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بتخفيضات تصل لـ98%.. "مترو الأنفاق" تناشد الركاب عمل اشتراكات بدءًا من الثامنة صباحًا