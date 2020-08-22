نقابة الأطباء تنعي طبيبين توفيا بكورونا

كتب - أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة للأطباء، الدكتور وائل علي شكري أخصائي أمراض الكلى، والذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

كما نعت النقابة الدكتورة دينا قطب طبيب مقيم نساء وتوليد بمستشفى المحلة العام، والتي توفيت كذلك متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وأشارت النقابة في بيان اليوم، إلى أن عدد ضحايا الأطباء الذين توفوا جراء إصابتهم بكورونا ارتفع إلى 151 شهيدا، مقدمة خالص العزاء لأسرهم.