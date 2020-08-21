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الإعلان عنها أول سبتمبر.. بيان من الحكومة بشأن مصروفات المدارس الحكومية

10:46 ص الجمعة 21 أغسطس 2020
الإعلان عنها أول سبتمبر.. بيان من الحكومة بشأن مصروفات المدارس الحكومية

وزارة التربية والتعليم

كتب - محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن المنشور المتداول ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، يتضمن قيمة المصروفات بالمدارس الحكومية للعام الدراسي2020/2021، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن هذا المنشور مزيف وغير تابع للوزارة على الإطلاق، مُوضحةً أنه لم يتم اعتماد نشرة بمصروفات العام الدراسي الجديد للمراحل المختلفة بالمدارس الحكومية حتى الآن، وإنما سيتم اعتمادها والإعلان عنها ضمن الخطة الكاملة للعام الدراسي الجديد في بداية سبتمبر المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم الاتفاق على بدء العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر المقبل، مع تعزيز الاعتماد على الوسائل الإلكترونية للتعلم خاصة في ظل أزمة كورونا، حيث تم إتاحة محتوى رقمي يضم المكتبة الرقمية التي تشتمل على مناهج تعليمية للصفوف من KG1 وحتى الصف الثالث الثانوي، كما تم تدشين موقع إلكتروني لمراجعات الثانوية العامة 2020 بعنوان (ثانوية دوت نت)، بالإضافة إلى الاعتماد على نظام الامتحانات الإلكترونية لبعض المراحل الدراسية، حيث نجحت الدولة بالفعل خلال الفترة الماضية في إعداد 11 مليون امتحان للثانوية العامة.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/ 02).

وزارة التربية والتعليم مصروفات المدارس الحكومية المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

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