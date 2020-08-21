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الحكومة تحسم الجدل بشأن فرض ضريبة دمغة جديدة على عملاء المحمول

10:20 ص الجمعة 21 أغسطس 2020
الحكومة تحسم الجدل بشأن فرض ضريبة دمغة جديدة على عملاء المحمول

الدكتور محمد معيط وزير المالية

كتب - محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزاء، أن ما في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول فرض ضريبة دمغة جديدة على عملاء المحمول، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة المالية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم فرض ضريبة دمغة جديدة على خدمات المحمول سواء المكالمات أو الرسائل النصية، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون، وبعد موافقة مجلس النواب.

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) .

وزارة المالية المركز الإعلامي لمجلس الوزاء ضريبة دمغة عملاء المحمول

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