الجيزة: رفع 130 حالة إشغال من شوارع القدس والمطار والأقصر بحي شمال
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كتب - يوسف عفيفي:
أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ عدة حملات بقطاعات المنيرة الغربية والشرقية بشوارع القدس الشريف والمطار والأقصر وطلعت حرب والوحدة ومحمد حجازي والعامل الأول.
وأوضحت المحافظة في بيان اليوم، أنه تم مصادرة عدد 110 كراسى وعدد 12 ستاند، وتلاحظ أثناء الحملة بالمنيرة الغربية استغلال الدور العلوي لمنزل تحت الإنشاء كمقهى لتقديم الشيشة للمواطنين
تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية ومصادرة عدد 13 شيشة وبعض الكراسي وأدوات المقهى.
وأشارت المحافظة، إلى أن ذلك جاء تحت إشراف أشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة بمشاركة شرطة المرافق.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن استمرار حملات الإشغالات على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع.
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