"دعم مصر" يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على مرتكبي واقعة التنمر ضد شاب من ذوي الهمم

كتب- مصراوي:

طالب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، بتوقيع أقصى عقوبة على مرتكبي جريمة إهانة شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعرضه للتنمر والاعتداء بالضرب من قبل حلاق وصديقه داخل صالون الحلاقة الخاص بهم بالإضافة إلى تخويفه بكلب شرس في إمبابة.

وأعلن القصبي، في بيان، الخميس، أن تشديد العقوبة سيكون رادعا لكل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجريمة الأخلاقية ضد إنسان ضعيف، موضحا أن تلك الجريمة ينطبق عليها تعديل مادة التنمر التي وافق عليها المجلس منذ أيام والذي بموجبه يتم تجريم أي فعل من شأنه أن يهدد أي مواطن بنفسه أو بواسطته ويسئ له يعد تنمرا خاصة الفعل من الأقوى إلى الأضعف.

وأشار إلى أن لجنة التضامن الاجتماعي سعت منذ بدايتها إلى عودة الحقوق للأشخاص من ذوي الهمم لينخرطوا داخل المجتمع ليكونوا عناصر فاعلة ومؤثرة.

وأضاف القصبىي، أن مجلس النواب وافق مؤخرا خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن ظاهرة التنمر وذلك بشكل نهائي بعد موافقة أغلبية ثلثي عدد الأعضاء.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن القانون يأتي لمواجهة ظاهرة التنمر التي تنامت الفترة الأخيرة، وتشكل خطرًا على المجتمع، وعائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن النائب العام المستشار حماده الصاوي، أمر بحبس شخصين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق، لاتهامهما بتعريض أمن وصحة وحياة شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة للخطر.