"المؤجرة أو المباعة".. رئيس جهاز بدر: تحرير محاضر لشقق الإسكان الاجتماعي المخالفة (صور)
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إن لجنة الضبطية القضائية المنوط بها التفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة، وشرطة التعمير بالمدينة، شنتا حملة للتفتيش على الوحدات السكنية المخالفة بعمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الياسمين بالحي الخامس بالمدينة، تحت إشراف المهندس منصور ناجي، نائب رئيس الجهاز للتنمية.
وأضاف مندور، في بيان له اليوم الأحد، أنه تم تحرير محاضر للوحدات السكنية المخالفة "المؤجرة"، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي تصل في بعض الأحيان إلى إلغاء تخصيص الوحدات المخالفة سواء بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط.
وأكد مندور، أن ذلك يأتي في إطار التأكد من وصول دعم الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي إلى مستحقيه، وعدم وجود أي مخالفات متعلقة بالوحدات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
الخبر التالى:"التموين": انتظام صرف السلع وعمل المخابز في أيام العيد
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
94483
عدد المصابين
-
42455
عدد المتعافين
-
4865
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
17706580
عدد المصابين
-
11070439
عدد المتعافين
-
681090
عدد الوفيات
إعلان