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الصحة العالمية تعلن عدد مرضى كورونا في شرق المتوسط

01:30 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
الصحة العالمية تعلن عدد مرضى كورونا في شرق المتوسط

فيروس كورونا

كتب أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك 21 مليون إصابة حول العالم بفيروس كورونا المستجد، و2 مليون إصابة في إقليم شرق المتوسط.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الأن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عن طريق الفيديو كونفرانس، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ومستجدات جهود تطوير اللقاح وتوزيعه، واليوم العالمي للإغاثة والعمل الإنساني 2020.

وأكدت أن منظمة الصحة العالمية تسعى للوصول للقاح فعال لفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه لا يوجد أي لقاح استوفى شروط منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن منظمة الصحة العالمية تتعاون مع الجهات والهيئات لتسريع اللقاحات، لافتة إلى أن هناك 29 لقاح في مرحلة التجارب السريرية، و132 لقاح في مرحلة التقييم ما قبل السريرية.​

فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية كوفيد19

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