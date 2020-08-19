ارتفاع الرطوبة.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة
كتب- محمد عبدالناصر:
قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تشهد استقرار في الأحوال الجوية، وتتشابه حالة الطقس خلال الأيام الحالية؛ حيث نشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة وكذلك الإحساس بالحرارة.
وأضاف الخبراء لمصراوي، أن طقس اليوم يشهد تحسنًا في حالة الجو، مثل أمس الثلاثاء؛ لكن مع بداية غدٍ الخميس تعود درجة الحرارة إلى طبيعتها مع ارتفاع نسبة الرطوبة.
وتابع الخبراء: "تسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري: 35 - 24، والسواحل الشمالية: 31- 24، وجنوب سيناء: 38- 29، وتتراوح على شمال وجنوب الصعيد بين 37 و41 نهارًا، و24 حتى 29 ليلًا".
وأشار خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن أبرز الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الأيام المقبلة، وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء والسواحل الشمالية.
وأكد خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن شهر أغسطس ما زالت فيه نسب الرطوبة مرتفعة، ودرجات الحرارة لا تزيد خلاله على المعدلات الطبيعية بخلاف الأعوام الماضية التي كانت ترتفع فيه درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بصورة ملحوظة.
وأوضح الخبراء أن ارتفاع نسبة الرطوبة يرجع إلى تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي، والذي يظل ممتد معنا حتى منتصف الشهر المقبل، وينحصر بعد ذلك على شبه الجزيرة العربية، لافتين إلى أن نسب الرطوبة ستكون بين 75% و80%.
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