أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تطبيع الإمارات وإسرائيل رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

اليوم .. مصر الطيران تسير 23 رحلة دولية تقل 2500 راكبا

10:11 ص الثلاثاء 18 أغسطس 2020
اليوم .. مصر الطيران تسير 23 رحلة دولية تقل 2500 راكبا

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، رحلاتها إلى 23 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 2500 راكبًا وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلى كل من ( أثينا، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، اسطنبول، أديس ابابا، دار السلام، تونس، الخرطوم، بيروت، البحرين، واشنطن، اربيل) ورحلتين جويتين إلى (دبي، أبو ظبي) بالإضافة إلى رحلتين داخليتين إلى (شرم الشيخ) ، و رحلة داخلية واحدة إلى كل من (الغردقة والأقصر) ، بخلاف ٤ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٢٥٠٠ راكبا .

من جانبها اتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .​

مصر الطيران رحلات دولية

الخبر التالى:

"القوى العاملة": صرف 699 مليون جنيه إعانات طوارئ للعاملين في 2725 منشأة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96590

    عدد المصابين

  • 60651

    عدد المتعافين

  • 5173

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 21842782

    عدد المصابين

  • 14570347

    عدد المتعافين

  • 773279

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة العالمية تحذر: مصابون بلا أعراض ينشرون كورونا في آسيا والهادئ