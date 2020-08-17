البابا تواضروس: نعيش في زمن وباء عالمي.. ومصر تولي اهتمامًا شديدًا بصحة الإنسان

(مصراوي):



قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: "إننا في زمن انتشر فيه وباء وفيروس على مستوى العالم، وكل الناس والحكومات والشعوب حذرة، ولدينا في مصر يوجد اهتمام شديد بصحة الإنسان، لأن الصحة هي رأس المال، فالإنسان المريض لا يستطيع أن يعمل أو يصلي أو يذاكر".

وأضاف البابا خلال عظته الأسبوعية، أمس الأحد، أن الصحة نعمة وعطية ويجب الحفاظ عليها، من العادات الرديئة التي تؤثر على صحة الإنسان مثل الإدمان وهي أغلى عطية من الله، مشيرًا إلى صفات السيد المسيح، فهو صديق يجذب وطبيب يشفي ومخلص يفدي، وفي زمن السيد المسيح كانت هناك بدع كثيرة تحتقر الجسد الإنساني ولكنه لما جاء اهتم بالجسد جدًا حتى في أبسط الأمراض.

وأكد البابا، أن الإنسان تقدم واخترع أدوية وأساليب علاج ولكنه لم يخترع علاجًا للخطية، مرض الروح، ولم يكن له علاج وليس له علاج سوى السيد المسيح، فهو يستطيع أن يمسح الخطيئة، فهي موجودة بالإنسان حتى يعترف بها ويجدد حياته ويتوب.

وهنأ البابا، الأقباط، بمناسبة بداية رأس السنة القبطية "عيد النيروز"، التي ستحل في منتصف سبتمر المقبل، قائلًا: "وأنت بتبدأ سنة جديدة راجع حياتك وما يسرق وقتك وراجع علاقاتك مع الآخرين سواء في الأسرة أو خارجها أو المجتمع ونقِّ نفسك وقابل أب اعترافك واعترف بخطاياك وابدأ بداية جديدة، حضر نفسك لبداية جديدة وقف أمام الله وقدم تعهدًا جديدًا وقل له: "أعدك يارب بأنني في السنة الجديدة هشيل كل الحاجات الوحشة في حياتي".