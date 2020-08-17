وزير الإنتاج الحربي والملحق العسكري بالسفارة الأمريكية يبحثان تعزيز التعاون المشترك
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كتب- محمد سامي:
استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الإثنين، الجنرال رالف جروفر ملحق الدفاع العسكري في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي؛ لبحث سُبل تعزيز موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين وإمكانية تبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع في مجالات التصنيع المختلفة.
في بداية اللقاء تم الترحيب بالجنرال رالف جروفر، وقام الأخير بتقديم التهنئة لوزير الدولة للإنتاج الحربي على توليه حقيبة الوزارة.
وأكد مرسي، خلال اللقاء، أهمية تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الأمريكية في مختلف المجالات، وتم تأكيد حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الصناعية الممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
وتناول اللقاء الإشارة إلى أنه يتم التطوير بشكل دائم في مختلف المنشآت التدريبية والتصنيعية والبحثية التابعة للوزارة، ومن المهم الاستفادة بالخبرات المتوفرة بالجانب الأمريكي؛ للمساهمة في هذا التطوير.
وعن التعاون العسكري المصري- الأمريكي، أكد الجنرال رالف جروفر، أن العلاقات الثنائية بين الجانبين في مجال الدفاع تتميز بتاريخ كبير، واصفًا العلاقات بأنها "قوية مثلما كانت دائمًا"، معربًا عن تطلعه للعمل معًا لمواجهة التحديات التي تواجه ليس البلدين فقط لكن أيضًا دول المنطقة.
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