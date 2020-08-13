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لأعمال الصيانة.. الجيزة: غلق جزئي لنفق النهضة لمدة 3 أيام

07:27 م الخميس 13 أغسطس 2020
لأعمال الصيانة.. الجيزة: غلق جزئي لنفق النهضة لمدة 3 أيام

نفق النهضة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة، بغلق نفق النهضة في الاتجاهين لمدة 3 أيام لتنفيذ أعمال صيانة عبارة عن (دهانات جسم النفق من الداخل – ورفع كفاءة الإنارة).

وأوضحت محافظة الجيزة، في بيان، اليوم الخميس، أن الأعمال تبدأ اعتباراً من الغد وحتى الأحد المقبل، وذلك خلال الفترة من الساعة 12 صباحاً وحتى 5 صباحاً خلال فترة الأعمال دون تعطيل للحركة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي جنوب الجيزة ومديرية الإسكان بمتابعة الأعمال ميدانيا واتخاذ ما يلزم.

كما وجه الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية.

وتهيب محافظة الجيزة، بالمواطنين بضرورة الالتزام بالإرشادات وتعليمات اللجان المرورية بمنطقة الأعمال لتفادي الإزدحام.

نفق النهضة مرور الجيزة أعمال الصيانة

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