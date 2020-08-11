أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة الطقس

عمليات الصحفيين تتلقى شكويين خلال تغطية الانتخابات

09:50 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
عمليات الصحفيين تتلقى شكويين خلال تغطية الانتخابات

حسين الزناتي

كتب- مصراوي:

قال حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن غرفة عمليات النقابة تلقت شكويين حتى الآن من الزملاء الصحفيين أعضاء النقابة خلال تغطيتهم لانتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف "الزناتي"، فى تصريح له، أن الشكوتين تتعلق بزميلين صحفيين و مصور خلال أداء عملهم بلجان مصر الجديدة، مشيرًا إلى أنه تم التدخل لحل المشكلة على الفور.

وشكلت نقابة الصحفيين غرفة عمليات، بإشراف نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وعضوية عدد من أعضاء مجلس النقابة وهم حسين الزناتي ومحمود كامل وأيمن عبدالمجيد وعمرو بدر، وذلك لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في تغطية انتخابات مجلس الشيوخ، وتلقي أي شكاوى تتعلق بأداء عملهم .

وتعمل الغرفة على مدار الساعة، خلال يومى 11 و 12 اغسطس 2020، وهي الأيام التي ستشهد تصويت المصريين بالداخل على انتخابات مجلس الشيوخ، ويستمر عمل اللجنة حتى الانتهاء من فرز الأصوات.

حسين الزناتي الانتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ نقابة الصحفيين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95666

    عدد المصابين

  • 53779

    عدد المتعافين

  • 5035

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 20201816

    عدد المصابين

  • 13008672

    عدد المتعافين

  • 737110

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان