عمليات الصحفيين تتلقى شكويين خلال تغطية الانتخابات

كتب- مصراوي:

قال حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن غرفة عمليات النقابة تلقت شكويين حتى الآن من الزملاء الصحفيين أعضاء النقابة خلال تغطيتهم لانتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف "الزناتي"، فى تصريح له، أن الشكوتين تتعلق بزميلين صحفيين و مصور خلال أداء عملهم بلجان مصر الجديدة، مشيرًا إلى أنه تم التدخل لحل المشكلة على الفور.

وشكلت نقابة الصحفيين غرفة عمليات، بإشراف نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وعضوية عدد من أعضاء مجلس النقابة وهم حسين الزناتي ومحمود كامل وأيمن عبدالمجيد وعمرو بدر، وذلك لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في تغطية انتخابات مجلس الشيوخ، وتلقي أي شكاوى تتعلق بأداء عملهم .

وتعمل الغرفة على مدار الساعة، خلال يومى 11 و 12 اغسطس 2020، وهي الأيام التي ستشهد تصويت المصريين بالداخل على انتخابات مجلس الشيوخ، ويستمر عمل اللجنة حتى الانتهاء من فرز الأصوات.