أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة الطقس

عضو بـ "الأزهر للفتوى": المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ واجب شرعي ووطني

10:10 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
عضو بـ "الأزهر للفتوى": المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ واجب شرعي ووطني

مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية

كتب - محمد قادوس:

قال الدكتور رضا محمود السعيد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني وشرعي، لاختيار أعضاء قادرين على تحقيق آمال وطموحات هذا الشعب العريق.

وأضاف عضو مركز الأزهر في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، أنه يجب على الجميع المشاركة الفعالة والبناءة للإسهام في اكتمال المؤسسات التشريعية بالدولة المصرية؛ مما يسهم في زيادة نهضة الدولة المصرية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن دعوة الآخرين للمشاركة الفاعلة في هذه الاستحقاقات الوطنية وعدم التخاذل عنها، واجب وطني وشرعي، لتفويت الفرصة على المتربصين بوطننا العزيز، ومؤسساته التشريعية والتنفيذية.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل اليوم وغدا الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.

مركز الأزهر العالمي للفتوى مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ جامعة الأزهر

الخبر التالى:

هيئة الاستعلامات: اهتمام إعلامي عالمي واسع بانتخابات الشيوخ

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95834

    عدد المصابين

  • 54888

    عدد المتعافين

  • 5059

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 20424156

    عدد المصابين

  • 13312349

    عدد المتعافين

  • 742443

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض طفيف.. الصحة تعلن "بيان كورونا" اليوم الثلاثاء