نقيب المحامين إلى "الأعضاء الجدد": عليكم الإلمام بتقاليد المحاماة وتأدية رسالتها بأمانة (صور)

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(مصراوي):



عقدت جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، لنقابات الصعيد، اليوم الاثنين، برئاسة نقيب المحامين رجائي عطية، بقاعة المؤتمرات في اتحاد عمال مصر.

وحضر الجلسة، حسين الجمال، ويحيى التوني، وأبو بكر ضوه، ومحب مكاوي، وسيف حماد، ومحمد كركاب، ومحمد الكسار، وعبدالحفيظ الروبي، وفاطمة الزهراء غنيم، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد نجيب، أعضاء مجلس النقابة العامة.

وأشار نقيب المحامين، خلال كلمته، إلى أنه أقسم قسم الانضمام للمحاماة في 19 أغسطس 1959، أي منذ 61 سنة، وهو يوم لا ينساه رغم كل الأحداث التي مر بها، لأنه يوم فارق في حياته، مضيفًا: "سيكون اليوم فارقًا في حياتكم وحياتكن، فقبل أداء القسم أنتم خريجي كليات الحقوق، وبعد أداء القسم ستكونوا محامين وشتان بين المركزين".

وقال "عطية"، إن المحامي فارس يمارس عمله بالعلم والمعرفة والخبرة والإخلاص والفناء في سبيل القيام برسالته، فمنذ أن يوكل بالقضية ينام الموكل ولا ينام المحامي، وصار واجبا عليه أن يعد نفسه إعدادا كاملا للقيام برسالته.

وأضاف النقيب العام، أن المحامي طائر يغرد خارج السرب، فيمثل أمام المحكمة وقد قرأت أوراق القضية، وربما تكون أكثر منه خبرة وأكبر سنا، ولكن يهدف لتغيير ما كونته المحكمة من عقيدة ضد موكله وذلك ببلاغته وعلمه وبيانه.

وأردف: "عندما نزلت الآيات التي أمرت المؤمنين بالتدبر في خلق السماوات والأرض، قال النبي عليه الصلاة والسلام صفي السماء، ويل لمن قرأها ولم يتفكر"، موجها حديثه لشباب المحامين: "تزدادون علم ومعرفة ليس بالقراءة فهي وسيلة لإعمال الفكر، وهناك كتاب للأستاذ العقاد بعنوان -التفكير فريضة إسلامية-، فيجب فهم ما وراء السطور واستخلاص حكمته ومغزاه".

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