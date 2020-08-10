بعد إعادة فتحها.. ننشر أسماء مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية

كتب - أحمد جمعة:

حصل مصراوي على أسماء مستشفيات العزل التي خصصتها وزارة الصحة لاستقبال مصابي فيروس كورونا في الفترة المقبلة، بعد إعادة فتح عدد من المستشفيات خلال الأيام الماضية.

وتشمل هذه المستشفيات: أبوخليفة في الإسماعيلية، العجمي بالإسكندرية، 15 مايو بالقاهرة، العجوزة بالجيزة، النجيلة بمطروح، تمي الأمديد بالدقهلية، بلطيم بكفر الشيخ، ملوي بالمنيا، قها بالقليوبية، الصداقة بأسوان.

كما تشمل مستشفيات العزل: أبوتيج بأسيوط، الشيخ زايد آل نهيان بالقاهرة، كفر الزيات بالغربية، العلمين بمطروح، هليوبليس بالقاهرة، كفر الدوار بالبحيرة، الباجور بالمنوفية، الحوامدية بالجيزة، إسنا بالأقصر، مدينة نصر للتأمين الصحي بالقاهرة.

وأعادت وزارة الصحة مؤخرًا فتح العديد من مستشفيات العزل بعد إنهاء العزل بها قبل أسابيع، ضمن استراتيجية جديدة للتعامل مع مصابي كورونا.

وقال الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، لمصراوي، إن تلك المستشفيات ستعود لسابق عهدها في استقبال حالات الإصابة بكورونا المتوسطة إلى الخطيرة، على أن تخضع الحالات البسيطة وليس بها معدلات خطورة للعزل المنزلي.