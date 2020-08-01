كورونا في 24 ساعة| 3 أرقام مبشرة جديدة بمصر.. وخلو حجاج بيت الله من الإصابات

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، خروج 1402 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 39638 حالة حتى اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، خلو حجاج بيت الله من إصابات فيروس كورونا المستجد.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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