بالأرقام والمواعيد.. ننشر قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء (تصل لـ250 ألف)

كتب- محمد عبدالناصر:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لتحديد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين، بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وخلال الاجتماع تم الإعلان عن قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء، ومواعيد تقديمها والتي جاءت على النحو التالي:

- تم تحديد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء وفقا لنوع المخالفة ومكانها هل هي في القرى أم المدن.

- حيث يتم سداد جدية التصالح على مخالفة الرسوم المعمارية 5 آلاف جنيه في القرى، و20 ألف جنيه في المدن.

- مخالفة الردود في القرى بـ10 آلاف، وفي المدن بـ40 ألف.

- مخالفة زيادة مسطح غرف السطح في القرى بـ12 ألف جنيه، وفي المدن 50 ألف جنيه.

- مخالفة تحويل البدروم لنشاط غير مرخص في القرى بـ30 ألف وفي المدن بـ120 ألف.

- مخالفة بناء بدون ترخيص في القرى بـ40 ألف وفي المدن بـ 160 ألف جنيه.

- 250 ألف جنيه مبلغ جدية الصالح في البناء المخالف بدون ترخيص بعواصم المحافظات والمدن الجديدة.

- تم تحديد 15 يوليو الجاري لبدء سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء.

- 30 سبتمبر آخر موعد لتقديم طلبات التصالح الجديدة

- يتم خصم قيمة جدية التصالح من قيمة غرامات المخالفة عقب إعلانها.