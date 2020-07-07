اليوم .. كرم جبر يلتقى برئيس الوطنية للصحافة للتنسيق بين المجلس والهيئة

كتب- مصراوي:

يلتقى الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم بالمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، للتنسيق بين المجلس والهيئة ووضع خطة العمل المشتركة في بعض الملفات.

وكان قد عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أول اجتماع له، بعد تشكيله الجديد، وأرسل المجلس برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً شكره على الثقة الكبيرة باختيارهم، وتعهدوا بأن يكون المجلس مسانداً للدولة المصرية وداعماً لسياستها التي تخدم الأهداف الوطنية.

كما عقدت أمس الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي وحضور أعضاء الهيئة وهم:

المستشار عادل بريك، الأستاذة سامية زين العابدين، الدكتور إيهاب أبوعيش، الأستاذ وليد عبد العزيز، الأستاذ سامح عبد الله، الأستاذ أسامة سعيد، الدكتورة فاطمة سيد أحمد والدكتور أحمد مختار.

في بداية الاجتماع، رحب رئيس الهيئة بالسادة الأعضاء متمنياً لهم التوفيق والسداد في المرحلة القادمة حيث تضمن التشكيل مجموعة متنوعة من أبرز رجال القانون والصحافة والمالية

وتوجهت الهيئة بخالص الشكر والتقدير للهيئة السابقة برئاسة كرم جبر وعضوية كوكبة من ألمع رجال الصحافة المصرية لما قاموا به من جهود لدعم ومساندة الصحافة المصرية ومساعدة المؤسسات الصحفية القومية للنهوض بدورها الأصيل في تشكيل الرأي العام ووجدان الأمة ودعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وفتح العديد من الملفات الشائكة وتعهدت الهيئة باستكمال مسيرة العمل والوقوف إلى جانب المؤسسات والنهوض بها.

وخلال الجلسة، تم اتخاذ بعض الإجراءات القانونية الخاصة بتشكيل هيئة المكتب طبقاً لما نص عليه قانون رقم (179) لسنة 2018، حيث تم تزكية الدكتور أحمد مختار وكيلاً للهيئة وتعيين مروة نبيه أميناً عاماً للهيئة، حيث تمني رئيس الهيئة والأعضاء التوفيق والنجاح لهما.