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السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار بمسجد المشير

11:19 ص الثلاثاء 07 يوليه 2020
السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار بمسجد المشير

الرئيس السيسى

كتب- محمد سامي:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي الي مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، ليتقدم الجنازة العسكرية للفريق محمد سعيد العصار.

صرح بذلك السفير بسام راضي.

وتقام جنازة العسكرية للفريق الراحل محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية مساء أمس بالمركز الطبي العالمي بطريق مصر الإسماعيلية.

وولد الفريق العصار فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد جميع الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى، كما عمل مساعدا لرئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيسا لهيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعدا لوزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشارا لوزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية ثم عين في سبتمبر ٢٠١٥ وزيرا للإنتاج الحربي.

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