"تضامن النواب" توافق على اتفاقية التمكين الاقتصادي للمرأة

(مصراوي):

وافقت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر"، والمُوقع فى القاهرة بتاريخ 17 مارس 2020.

وتستهدف الاتفاقية دعم التمكين الاقتصادي للمرأة في ضوء زيادة معدة البطالة بين النساء عن 3 أمثال معدل البطالة بين الرجال، كما تساعد على خلف فرص عمل للمرأة من خلال تحسين بيئة الأعمال التجارية والترويج لثقافة ريادة الأعمال للمرأة في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الأعمال التجارية والزراعية ومجال الطاقة.



وينفذ المشروع - وفقًا للمذكرة الايضاحية - بواسطة هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية.



وبحسب الاتفاقية تفوض الحكومة المصرية وزارة التعاون الدولي لتتولى تنفيذ التزاماتها بموجب هذا الاتفاق وتفوض الحكومة الكندية وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية لتنفيذ التزاماتها بموجبه، وتتعاون الحكومة المصرية مع الحكومة الكندية لدعم بدء وتنفيذ ومتابعة المشروع وتفوض المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة لتولى التزاماتها المتعلقة بالتنفيذ.