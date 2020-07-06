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​مذكرة برلمانية لرئيس الوزراء بسبب المخلفات السائلة في جمصة

12:03 ص الإثنين 06 يوليه 2020
​مذكرة برلمانية لرئيس الوزراء بسبب المخلفات السائلة في جمصة

الدكتور مصطفى مدبولي

(مصراوي):


تقدمت آمال طرابية وجواهر سعد الشربيني، عضوتا مجلس النواب، اليوم الأحد، بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بسبب معاناة المواطنين جراء المخالفات السائلة الناتجة عن حفر آبار البترول والمياه الناتجة عن تكثيف الغاز الطبيعي بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة.

وقالتا إن إحدى الشركات تلقي هذه المخلفات والمياه دون معالجة أو معايير بيئية وبكميات أكبر من المصرح لها، حيث تم إغلاق موقعها بالمنطقة الصناعية ببرج العرب، بالمخالفة للموافقات الممنوحة لهذا الأمر ما أدى إلى مشكلات متكررة واتلاف شبكة الصرف الصناعي بالمنطقة، وانتشار المياه الملوثة بالمواد السامة والخطرة على جميع مناحي الحياة البيئية، واختلاطها بمياه الري والشرب.

وطالبتا رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التحرك في هذا الشأن، وإيقاف هذه الأعمال والمخالفات، وإعادة النظر في الموافقات الممنوحة لهذه الشركة طبقًا للمعايير البيئية.

مصطفى مدبولي آمال طرابية جواهر سعد الشربيني جمصة حفر آبار البترول

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