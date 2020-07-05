​"مجانًا".. الزراعة: تطهير 152 ألف منشأة حكومية في 27 محافظة للوقاية من "كورونا"

كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تلقى تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، خاصًّا بانتهاء الهيئة ومديريات الطب البيطري في المحافظات من تطهير عدد 152 ألفًا و769 منشأة، وذلك خلال الفترة من 14 مارس الماضي حتى 4 يوليو الجاري.

وبلغ عدد الجهات التي تم تطهيرها بمحافظة أسوان، وفقًا للتقرير، نحو 148 جهة، وفي محافظة السويس تم تطهير نحو 16 جهة، وفي محافظة بورسعيد تم تطهير 198 جهة، وفي محافظة القاهرة تم تطهير 5774 جهة، وفي محافظة المنوفية تم تطهير 3966 جهة، وفي محافظة الجيزة تم تطهير 42740 جهة، وفي محافظة البحيرة تم تطهير 1703 جهات، وفي محافظة الإسماعيلية تم تطهير 436 جهة، وفي محافظة الوادي الجديد تم تطهير 2222 جهة.

وأشار التقرير إلى أنه تم تطهير 300 جهة في محافظة مطروح، وفي القليوبية تم تطهير 3255 جهة، وفي محافظة بني سويف تم تطهير 708 جهات، وفي محافظة البحر الأحمر تم تطهير 1456 جهة، وفي محافظة الدقهلية تم تطهير 3516 جهة، وفي محافظة الفيوم تم تطهير 1587 جهة، وفي محافظة قنا تم تطهير 249 جهة، وفي محافظة الإسكندرية تم تطهير 219 جهة، وفي محافظة الشرقية تم تطهير 36733 جهة.

وفي محافظة الغربية، أوضح التقرير أنه تم تطهير 13739 جهة، وفي محافظة دمياط تم تطهير 866 جهة، وفي محافظة كفرالشيخ تم تطهير 492 جهة، وفي محافظة الأقصر تم تطهير 22859 جهة، وفي محافظة المنيا تم تطهير 3128 جهة، وفي محافظة أسيوط تم تطهير 5686 جهة، وفي محافظة سوهاج تم تطهير 699 جهة، وفي محافظة شمال سيناء تم تطهير 11 جهة، وفي محافظة جنوب سيناء تم تطهير 63 جهة.

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