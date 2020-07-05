غدا.. الأعلى للإعلام يعقد أول اجتماع له برئاسة كرم جبر

يعقد المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر ، أول اجتماع رسمى للتشكيل الجديد للمجلس في الساعة الثانية عشر من ظهر غدٍ الاثنين بمقر المجلس.

ووصل بعد ظهر اليوم، الكاتب الصحفي كرم جبر ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مبنى ماسبيرو، وذلك عقب تأدية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، لبدء مهام عمله رئيسا للمجلس.

وأدى كرم كامل إبراهيم جبر، اليمين القانونية رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق محمد الشوربجي، رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة، وحسين جمال عبد القادر زين، رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام، أمام مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد.

وهنأ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رؤساء الهيئات الثلاث بمناسبة أداء اليمين القانونية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

فيما عبر النواب عن تهنئتهم لرؤساء الهيئات الثلاث بالتصفيق.