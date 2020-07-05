صممت على أحدث النظم العالمية.. سعفان يتفقد مبنى وزارة القوى العاملة بالعاصمة الإدارية (صور)

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كتب - يوسف عفيفي:

أجرى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، جولة تفقدية للعاصمة الإدارية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمبنى الوزارة الجديد، برفقة مستشاري الوزير ومسؤولي الوزارة، واللواء شعبان ضاحي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمدير التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار تحركات الحكومة استعداداً لانتقال الوزارات تباعاً في العام المقبل.

واطمأن الوزير، خلال الجولة على اتباع جميع شركات المقاولات العاملة في هذه المشروعات للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس "كورونا"، وارتداء العمال للكمامات، وتوافر مقاييس الحرارة بكل مواقع العمل، مؤكداً حرصه على صحة وسلامة أرواح هؤلاء العمال في المقام الأول.

وبدأ الوزير جولته بتفقد المجمع الوزاري الذى يضم وزارة القوى العاملة وخمس وزارات أخرى وهي: وزارات التجارة والصناعة، والاستثمار والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية، وقطاع الأعمال العام، والهجرة، واطلع على معدل تنفيذ مبنى القوى العاملة، الذي يقترب من 74%.

واستمع سعفان، إلى شرح من اللواء ضاحي حول أعمال التنفيذ، حيث تمت الإشارة إلى مبنى الوزارة يتكون من طابق أرضي و 7 طوابق متكرر صممت على أحدث النظم الهندسية والمعمارية العالمية، على مساحة بنائية تبلغ 18 ألفا و 788 متراً مربعاً موزعة على الأدوار، والغرف المكتبية 271 غرفة، و70 غرفة خدمية، و18 حمام مجمع والفردية 24 حماماً، و8 أوفيس، ومدخل لكبار الزوار، وأخر للموظفين، وسلمين للطوارئ ومصعد لكبار الزوار، و 6 للموظفين، فضلا عن مصعد خدمة، ويوجد 2 بدروم بإجمالي قدرة استيعاب 672 سيارة خاصة بالمجمع الوزاري.

كما تفقد الوزير الغرف المكتبية للموظفين فى الدور الأول، والغرف الخدمية والحمامات والتي روعي في تصميمها تخصص حمامات لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن أنظمة الكهرباء والغاز بالمبنى والتي تعمل بأحدث الأنظمة ذات الحساسية للأجسام، وكذا المصاعد الكهربائية التي تعود للدور الأرضي تلقائياً بعد انتهاء اليوم وانصراف ودخول العاملين بنظام البصمة، مع توافر نظام تحكم شامل للمبنى، ومكان مخصص لتصريف النفايات تلقائياً فى كل دور.

واطلع الوزير، على الرسومات الهندسية لمبنى الوزارة الجديد والتقسيمات المخططة لأماكن تواجد العاملين داخل المبنى، والتي تم مراعاة الراحة التامة لهم فى الدخول والخروج، وكذا توفير كل الخدمات اللازمة لكل عامل داخل الدور المخصص لكل إدارة.

واقترح الوزير، خلال جولته التفقدية تقسيم العمال في الموقع بنظام الورديات، بحيث يتواجد العمال 14 يوما وبالتناوب مع زملائهم للحفاظ على سلامتهم ووقاية لهم من التعرض للفيروس فى أثناء الحضور والإنصراف كل يوم، مع توفير سكن للوردية بجوار الموقع وتوفير تكلفة المواصلات التى تتحملها الشركة في ذهاب العمال وإيابهم .

ومن جانبه، قال اللواء شعبان ضاحي، إنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل مواقع العمل وتوفير سبل الحماية للعمال والموظفين بشكل دورى منتظم ، فضلا عن كافة وسائل التعقيم والتطهير على مدار 24 ساعة ، حيث يتم العمل بنظام ورديتين كل 12 ساعة يتم توزيع وسائل الوقاية 3 مرات على مدار الوردية الواحدة ، وقياس درجة الحرارة للعمال قبل وبعد الانتهاء من العمل ، مع محاسبة المقصرين فى عدم ارتداء الكمامات حفاظا على سلامة العاملين وذويهم .

وأوضح اللواء شعبان، أن الشركة تقوم بعمل ورديات بالتناوب بين العمل، بحيث يكون نسبة ثلثي العاملين بـ 50 ألف عامل يقيمون بمعسكرات الشركة بها نقاط عزل وحراسة طبية كاملة، والثلث الباقي بالتناوب فيما بينهم، يتم العمل طوال اليوم بتفاني وإخلاص بلا نوم وكأنها معركة تخوضها الدولة.

وفي ختام الجولة، أثنى الوزير على المجهود الرائع الذي قامت به الدولة ممثلة في القيادة السياسية وعلى مجهودات وزارة الدفاع والهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي لطالما كانت الأساس في أي مشروع قومي ناجح في البلاد، مشيداً بدور عمال مصر في هذا المشروع القومي وعلى تضحياتهم في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم ومنها مصر من تداعيات فيروس كورونا ـ والذين لم يتهاونوا في أداء واجباتهم حتى في أحلك الظروف وأصعبها.

وأكد الوزير، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هو نقلة حضارية يسجلها التاريخ وستجني ثمارها الأجيال القادمة مثلها في ذلك مثل غيرها من المشروعات القومية الكبرى التي سيسجلها التاريخ أعظم القادة على مر العصور.