مدافن صحية ومحطات وسيطة.. وزيرة البيئة تستعرض جهود التخلص الآمن من المخلفات

كتب- محمد نصار:

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة تقريرا حول جهود وزارة البيئة في مجال ادارة المخلفات من خلال اذرع الوزارة المختلفة ومنها جهاز تنظيم وإدارة المخلفات والبرنامج الوطني للمخلفات وعدد من البرامج التابعة للوزارة والمعنية بالمخلفات الصلبة والإلكترونية والطبية وإنتاج الغاز الحيوي من المخلفات.

جهاز تنظيم وإدارة المخلفات

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الجهاز يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بادارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها كما يهدف إلى دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية في مجال المخلفات والتوصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بالمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص الآمن منها، وقد قام الجهاز بتنفيذ التالي:

أولا.. مجالات البنية التحتية

المحطات الوسيطة :

1- تنفيذ المحطات الوسيطة المتنقلة وعددها 7 منها محطة بمحافظة بني سويف (مركز ببا)، و2 محطة بمحافظة المنيا (مغاغة ومركز المنيا)، ومحطة بدمياط، و3 محطات بمحافظة القليوبية (كفر شكر- القناطر – طوخ)، ويتم تقديم الدعم لكل محطة بعدد 2 سيارة مرسيدس سعة 52 م3 ولودر كبير 3 متر مكعب، بالإضافة إلى تسليم محافظة القليوبية سيارة مرسيدس سعة 52 م3 للعمل بمحطة القطاوي والتي تم تنفيذها من ميزانية الجهاز بتكلفة تقديرية 25.8 مليون جنيه .

2- المحطة الوسيطة بمنيا القمح بمحافظة الشرقية والتي تم الانتهاء من انشائها بتحويل المقلب العشوائي بمنيا القمح إلى محطة وسيطة للمخلفات على مساحة 2780 مترا مربعا، لتكون أول محطة وسيطة بالمنطقة تخدم منيا القمح والمناطق المجاورة لها وتعمل على عدم عودة التراكمات مرة أخرى، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع برفع 17.5 ألف طن من التراكمات ونقلها إلى المدفن الصحي بالخطارة والخاص بالمحافظة، بالإضافة إلى توفير عدد ( ٢ تريلا حمولة ٥٢ م٣ و لودر) لنقل المخلفات الواردة من المحطة إلى المدفن الصحي للمحافظة، بلغت تكلفة انشاء المحطة حوالى 17 مليون جنيه .

3- وفي إطار تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة من خلال البروتوكولات التي تم توقيعها بين وزارات (التنمية المحلية – البيئة - التخطيط ) حيث يقوم جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بدور الاستشاري الفني بينما تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنفيذ مع الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربي من خلال ميزانية 2019/2020، حيث تم تنفيذ المحطات الوسيطة الجديدة وعددها 11 من خلال بدء الأعمال الإنشائية لعدد 3 محطات بمناطق (منشأة ناصر بالقاهرة – دمنهور بمحافظة البحيرة – منطقة ناصر بمحافظة بني سويف)، واعتماد تصميمات 5 محطات وسيطة ثابتة بمناطق (إسنا بمحافظة الأقصر – الإبراهيمية وديرب نجم بمحافظة الشرقية – منية النصر بالدقهلية – يوسف الصديق بالفيوم)، ويجري العمل على التصميمات التنفيذية والتفصيلية والإلكتروميكانيكية من قبل الهيئة العربية للتصنيع، واعتماد الفكرة التصميمية لمحطة مطروح والمحطة الوسيطة بمحافظة الفيوم (منطقة سنورس)، وتنفيذ تجربة حية بموقع المحطة الوسيطة الثابتة بمحافظة الدقهلية (منطقة منية النصر) ومتابعة النتائج للتأكد من نجاح التجربة والبدء فى اعتماد التصميمات.

المدافن الصحية

فيما يخص المدافن الصحية وعددها 24 مدفنا يتم تنفيذها من خلال ميزانية 2019/2020، وتم اعتماد الرسومات التفصيلية لـ15 مدفنا بمناطق (كوم أوشيم ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وسنور بمحافظة بني سويف، والسويس ك 5 بمحافظة السويس، وشرم الشيخ والطور بمحافظة جنوب سيناء، وبدر بمحافظة البحيرة، ودار السلام بمحافظة سوهاج، والمدامود بمحافظة الأقصر، وإدفو بمحافظة أسوان، والخارجة والداخلة والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وبلبيس بمحافظة الشرقية، والعريش بمحافظة شمال سيناء)، ومتابعة التصميمات التفصيلية من قبل استشاري جهاز المخلفات لنحو 2 مدفن صحي بمناطق (سمسطا بمحافظة بني سويف، وشبرامنت بمحافظة الجيزة) إلى جانب متابعة 3 مدافن صحية بمناطق (الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، ومطروح بمحافظة مطروح)، والتصميمات التفصيلية لمدفن كوم أوشيم بمحافظة الفيوم إلى جانب تصميمات المدافن الصحية بمناطق أبوعوف بمحافظة بورسعيد، و3 مدافن صحية بمناطق (العلاقي - سفاجا - مرسى علم).

مصانع تدوير المخلفات

أكدت وزيرة البيئة أنه يوجد على مستوى محافظات الجمهورية 44 مصنع تدوير مخلفات تتضمن 74 خطا ومن المخطط إنشاء 14 خطا جديدا ورفع كفاءة 56 خطا خلال أربع سنوات من خلال ميزانية العام المالي 2019/2020، ويجري حاليا إنشاء خطين الأول بمحافظة سوهاج (دارالسلام) بتكلفة 89.6 مليون جنيه والثاني بمحافظة المنيا (تونا الجبل) بتكلفة 45 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع التراكمات من الأرض المخصصة لإنشاء خط جديد بالمحلة للبدء في عمل رفع مساحي وإعداد الرسومات الإنشائية وذلك بتكلفة تقديرية 89.6 مليون جنيه.

مقالب المخلفات

1- مقلب الوفاء والأمل

تم البدء في تنفيذ عمليات تأهيل المقلب وتنفيذ محطة معالجة سائل الرشيح، وجارٍ متابعة مستجدات المشروع والإجراءات المطلوبة.

2- مقلب السلام

قام جهاز مدينة العبور بطرح مناقصة على الشركات لتأهيل المقلب وذلك بعد أن تم إعداد مستندات الطرح بمعرفة إحدى الجامعات ومراجعتها بمعرفة استشاري جهاز تنظيم إدارة المخلفات وتم الترسية خلال شهر مايو 2020 على إحدى الشركات للبدء في تأهيل المقلب ومن المتوقع الانتهاء منها خلال عام ونصف.

3- مقلب ومدفن العبور

جرى تخصيص 65 فدانا لمحافظة القاهرة و65 فدانا لمحافظة القليوبية لإنشاء خلايا دفن بها للتخلص من المخلفات، كما سبق إنشاء خلية من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وتم إنشاء خلية دفن جديدة في الجزء المخصص لمحافظة القاهرة على مساحة 10 أفدنة من خلال إحدى الشركات التي تم إسناد عمليات الجمع والتدوير والتخلص لها في المنطقة الشرقية .

كما قامت محافظة القليوبية بإنشاء خلية دفن في الجزء المخصص لها على مساحة 8 أفدنة، تقوم المحافظة حاليا باتخاذ إجراءات تشغيل هذه الخلية، وجرى التنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة بالسيطرة الدائمة على الحرائق الموجودة داخل المقلب كما تم توفير (3 لودر و3 سيارات قلاب) للقضاء النهائي على الحرائق، وتتم المتابعة يومياً بمعرفة لجان وزارة البيئة للتأكد من السيطرة الكاملة على المقلب.

4- مقلب القطامية

قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير مُعدات تمثلت في 2 لودر، و2 سيارة قلاب للسيطرة على الموقع في حالة حدوث اشتعالات به، ويتم المرور والمتابعة على المقلب يومياً من قبل مُشرفي وزارة البيئة، وقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة متمثله في جهاز مدينة القاهرة الجديدة بالتعاقد مع جامعة بنها لإعداد دراسة الإغلاق الآمن للمقلب تمهيداً للطرح على الجهات التي ستقوم بتنفيذ أعمال الإغلاق.

المجمع المتكامل للمخلفات المقرر تنفيذه بصحراء العاشر من رمضان

يجري التنسيق لتخصيص قطعة أرض بمساحة 1226 فداناً جنوب مدينة العاشر من رمضان لاستغلالها في إقامة مدفن صحي لمحافظتي القاهرة والقليوبية (مع تخصيص مساحة 100 فدان منها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) لاستغلالها كمدفن صحي للمدن الجديدة بذات المنطقة على أن تقوم وزارة البيئة بعمل الدراسات الفنية للموقع قبل تسليمها للمحافظات وإعداد المُخطط المتكامل للموقع الدائم للتخلص من المُخلفات لصالح محافظتي (القاهرة - القليوبية) وتوزيع الأنشطة على أن يكون المُخطط العام للموقع للإدارة المتكاملة لجميع أنواع المُخلفات.

ثانيا.. المعدات ورفع كفاءة المنظومة

أشارت الوزيرة إلى أنه بجانب دور وزارة البيئة التخطيطي والتنظيمي والرقابي تقوم بتقديم بعض المداخلات مع بعض المحافظات لرفع كفاءة منظومة النظافة بها، حيث تم دعم محافظة القليوبية بمعدات بقيمة ٣٠ مليون جنيه ضمن خطة دعم البنية التحية للمنظومة بالمحافظات للمساهمة في تيسير رفع المخلفات وعملية التخلص الآمن منها.

ثالثا.. الرصد والمتابعة

في إطار دور جهاز تنظيم إدارة المخلفات للنهوض بقطاع المخلفات الصلبة بجمهورية مصر العربية وفي ضوء المهام المنوط بها وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015 ومنها الرصد والمتابعة لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، قامت وحدة الرصد والمتابعة بجهاز تنظيم وإدارة المخلفات منذ بداية الجائحة برصد ومتابعة 1875 نقطة لتراكمات مخلفات بعدد من أحياء القاهرة (المعادي وطرة وعابدين ومصر الجديدة وشبرا وروض الفرج)، ورصد 536 نقطة بأربعة أحياء بمحافظة الجيزة حيث تم التنسيق مع هيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة لرفع المخلفات أولاً بأول، بالإضافة إلى التنسيق مع المحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال القرى التي تم عزلها، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة الناتجة عنها، وفق الإجراءات الخاصة بالتعامل مع مخلفات مناطق العزل الصحي منعاً لإنتشار العدوى.

وأصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بالاستجابة الفورية لجميع الشكاوى الواردة للوزارة والأفرع الإقليمية والتحقق منها والتوصل إلى حلها للمحافظة على صحة المواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومنها قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة لرفع التراكمات المنتشرة أمام مزار شجرة مريم بالمطرية، وذلك كنموذج للاستجابة الفورية لشكوى عدد من المواطنين حول تضررهم من هذه التراكمات، حيث تم إرسال المعدات اللازمة ورفع كافة التراكمات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تجدد هذه التراكمات مرة أخرى.

كما تم الاتفاق على رفع كفاءة منظومة النظافة داخل الحي بعدد من الإجراءات منها توفير ٨٠ صندوق قمامة من خلال هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وقيام رئيس الحي بإعادة توزيع متعهدي جمع القمامة على أنحاء الحي لضمان رفع كافة المخلفات.

رابعا.. أنشطة تم تفعيلها للسيطرة على المخلفات الناتجة خلال جائحة فيروس كورونا

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن وزارة البيئة منذ بداية جائحة كورونا قامت باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية بالتعاون مع المحافظات والمتابعة المستمرة للتخلص الآمن من مخلفات الصلبة البلدية بمناطق العزل والتعامل مع المخلفات البلدية بعد ظهور جائحة كورونا، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الصحة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لإصدار تعليمات للقائمين على المنظومة بالمستشفيات لضمان التعامل الآمن مع المخلفات .

وأشارت إلى مشاركة جهاز تنظيم وإدارة المخلفات خلال الفترة الماضية في التفتيش على ما يقرب من 2129 منشأة طبية لتعريفهم الطرق والإجراءات السليمة للتعامل مع المخلفات الطبية والصلبة ولضمان وجود سجل بيئي لدى جميع المنشآت .

ودشنت الوزارة موقعا إلكترونيا لتدريب العاملين في مجال المخلفات عليه داخل المستشفيات لتسهيل عملية متابعة الكميات المتولدة من المخلفات بكل منشأة صحية وتوقيتات نقلها لمحطات المعالجة لضمان الوصول لكافة التراكمات وتوجيه النفايات إلى أماكن المعالجة المناسبة للتخلص الآمن منها، بالإضافة تم تدشين موقع مماثل لادخال البيانات الخاصة بالمخلفات البلدية .

وأضافت وزيرة البيئة، أنه تم إعداد مقترح الدليل الإرشادي لتتمكن (المنشآت الرياضية والنوادي الاجتماعية والمدن الشبابية والجامعية والفنادق السياحية سواء المستخدمة للحجر الصحي أو التي تستخدم لخدمة السياحة الداخلية) من التعامل مع النفايات المتولدة من تلك الجهات وتوجيهها للأماكن المخصصة لها للتخلص الآمن منها.

خامسا.. تنفيذ وحدات الغاز الحيوي بالقرى الأكثر احتياجا بالمنيا

أوضحت وزيرة البيئة أنه في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" تم الانتهاء من تنفيذ 60 وحدة بيوجاز منزلية بمحافظة المنيا بتكلفة مليون و200 ألف جنيه وذلك من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ويعد هذا نموذجا لمنظومة عمل تضم مؤسسات العمل الدولية والبنوك والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق شراكة بيئية فاعلة ذات بعد اقتصادي وتوفير فرص عمل حقيقية وخاصة للمرأة التي تعد المسئول الأول عن كفاءة ترشيد الموارد ليصبح مشروعا تنمويا يربط بين التزامات مصر الدولية وتلبية الاحتياجات الوطنية.

سادسا.. التعاون مع فودافون مصر تنفيذ تطبيق إلكتروني لتدوير المخلفات الإلكترونية

أكدت وزيرة البيئة حرص الوزارة على تشجيع القطاع الخاص للعمل في مجال خدمة البيئة والمساهمة في حل القضايا البيئية، حيث تم بحث آليات التعاون مع شركة فودافون مصر في تنفيذ التطبيق الإلكتروني - إي تدوير E Tadweer) ) لتدوير المخلفات الإلكترونية من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة، والذي يتم تنفيذه من خلال البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بمصر، موضحة أهمية هذا التطبيق في تعريف المواطنين بكيفية التخلص من مخلفاتهم الإلكترونية بطريقة آمنة ووسائل التحفيز المناسبة لهم لتشجيعهم على الاستفادة من تطبيق إي تدوير في التخلص من مخلفاتهم الإلكترونية مقابل نقاط تحفيزية أو قسائم شراء لبعض المنتجات، وكذلك نشر فيديوهات بيئية قصيرة عن التخلص الآمن من المخلفات الطبية بالمنازل على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تطبيقات الشركة وصفحتها على الفيسبوك، ونشر رسائل التوعية في رفع وعي المواطن بكيفية التخلص الآمن من المخلفات الطبية بالمنزل في ظل الحالة الطارئة التي تمر بها البلاد في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب ما تضمنته المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" من مجموعة من الرسائل البيئية للمواطنين ترتبط ارتباطا وثيقا بحياتهم اليومية، ودور الشركة للمساهمة في نشر تلك الرسائل لقطاع كبير من الشعب المصري لتوعيته من خلال قدرتها على الوصول لأكبر عدد من المشتركين البالغ عددهم ٤٤ مليونا.

البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP

• هو برنامج تقوم بتنفيذه وزارة البيئة بالتعاون مع شركاء التنمية من وكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ وبنك التعمير الألماني KFW والاتحاد الأوروبي EU ووزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية SECO. بإجمالى تمويل يصل الى 77.911 مليون يورو ويتم تنفيذ البرنامج بالمحافظات الأربعة ( كفر الشيخ /الغربية /قنا /اسيوط) من خلال وحدات إدارة المخلفات بتلك المحافظات والشركات الاستشارية الدولية والمحلية المتعاقد معها.

• يهدف البرنامج إلى تنفيذ منظومة متكاملة مستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات الأربعة وذلك كمرحلة أولي (ديسمبر 2016-ديسمبر 2021) من خلال إعادة هيكلة قطاع المخلفات على المستوى الوطني واللامركزي شاملاً الجانب المؤسسي والتشريعي وتوفير الموارد البشرية الكفء لإدارة المنظومة للوصول إلى مستوى خدمة جيد كما يهدف إلى رفع الوعي البيئي لدي الشباب بشكل خاص والمواطنين بشكل عام بالإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة والعمل على تغيير السلوك المتبع من خلال حملات التوعية والمشاركة المجتمعية.

• ينقسم البرنامج إلى مكونين أساسيين، فني واستثماري:

في إطار المكون الاستثماري، يهدف البرنامج إلى دعم البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة في أربع محافظات (معدات جمع ونقل- محطات وسيطة- مدافن صحية- مصانع تدوير).

وفي إطار المكون الفني وحتى يتسنى للجانب المصري بدأ تنفيذ البرنامج، قامت الحكومة المصرية بإنشاء كيان مركزي مستقل لتنظيم إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة متمثلاً في جهاز تنظيم و إدارة المخلفات والعمل علي تقديم الآليات اللازمة لتفعيل دوره للقيام بالمهام المنوط له. وعلى المستوي اللامركزي، قام البرنامج بدعم إنشاء وحدات لإدارة المخلفات بالمحافظات للقيام بدور المنظم والمراقب للمنظومة قادرة على رقابة وتفعيل المنظومة.

وقد تم تقديم الدعم الفنى والإستثمارى للبرنامج من خلال شركاء التنمية من الجهات المانحة للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وذلك وفقا لما يلى :

أولا الدعم الفنى من خلال :

- إعداد الإستراتيجيات والدراسات الفنية والدلائل الإرشادية بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانى giz ومنها إستراتيجيات جهاز تنظيم وإدارة المخلفات و إدارة المخلفات الزراعية وإدارة مخلفات الهدم والبناء وخريطة ريادة الأعمال للشركات العاملة بقطاع المخلفات والإنتهاء من المسودة النهائية لقانون المخلفات الموحد.

- الإنتهاء من الكود المصرى للمخلفات البلدية الصلبة بالتعاون مع بنك التعمير الألمانى والإتحاد الأوروبى ووزارة الشئون الإقتصادية السويسرية الى جانب الأدلة الإرشادية لكل من تقييم الأثر البيئى لمشروعات إدارة المخلفات الصلبة وإعداد الخطط التشغيلية للمعدات لمحافظات البرنامج الأربعة والمخطط الإستراتيجى للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة.

- وفى مجال التوعية والإتصال والمشاركة المجتمعية تم الإنتهاء من إستراتيجية الإتصال والتوعية للبرنامج الوطنى والإنتهاء من تصميم الموقع الإلكترونى وإطلاقه (www.nswmp.net) وصفحات البرنامج على مواقع التواصل الإجتماعى.

- الإنتهاء من جلسات التشاور وورش العمل الخاصة بإعداد الإستراتيجيات للفئات المستهدفة من القطاع الخاص / القطاع الحكومى / المنظمات الغير الحكومية ومنها ورش عمل لمناقشة إستراتيجية المتبقيات الزراعية وإستراتيجية مخلفات الهدم والبناء.

- إطلاق المبادرات والحملات التوعوية والمشاركة المجتمعية

١_ إطلاق مؤتمر الكلايمثون كايرو العالمى Climathon بالقاهرة لتعريف الشباب بمنظومة إدارة المخلفات وتأثيرها على التغيرات المناخية بمشاركة نخبة من الخبراء والمنظمات الدولية والشباب والقطاع الخاص.

٢_مبادرة التشجير وزراعة الأسطح والتى تم تنفيذها بالمركز الثقافى التعليمى بيت القاهرة بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانى بإستخدام نظام المراقد الخشبية والهايروبونيك،

٣_ مبادرة شباب الجامعات من خلال خلق كيانات شبابية وخلق كوادر للنهوض بالعمل البيئى فى مصر عن طريق عقد الدورات التدريبية والحملات التوعوية فى مجال إدارة المخلفات وإدماج البعد البيئى فى مشروعات التخرج،

٤_مبادرة انتى البداية لتجميع زيت الطعام المستعمل وإعادة تدويره بهدف الحفاظ على شبكة الصرف الصحى من التلوث

5- مبادرة البرنامج التدريبى تروس بهدف تنمية اعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى قطاع المخلفات لتشجيع المشروعات الميدانية للشباب خاصة فيما يتعلق بعمليات الفرز والجمع والتدوير مما يخلق فرص عمل للشباب.

6- مبادرة جمع المخلفات فى اوقات محددة من 8م.وحتى 8ص بمحافظة كفر الشيخ للقضاء على تراكم القمامة بالشوارع

7- مبادرة النظافة لنهر النيل بمشاركة الشباب والجمعيات الأهلية ومنها مؤسسة جرينيش ( Very Nile )

8- مبادرة الفصل من المنبع بالمدارس بعقد ورش عمل تعريفية بمنظومة الفصل من المنبع وإعادة التدوير لموجهى التربية الفنية والتربية البيئية السكانية بورزاة التعليم وذلك بمقر وزارة البيئة ببيت القاهرة.

9- حملات النظافة بمحافظات البرنامج ومنها حملة "صحتنا فى بيئتنا" بمحافظة اسيوط وحملات التوعية للفصل من المنبع بمراكز وقرى محافظة الغربية والأسبوع البيئى بجامعة وادى النيل بمحافظة قنا بتوزيع عدد 150 حاوية و100 شجرة مثمرة الى جانب عدد 1000 شجرة مثمرة بمركز قوص بقنا.

10-عقد 7 من جلسات الحوار المجتمعى للمشاركة فى النهوض بمنظومة المخلفات من اصحاب المصلحة من الشباب والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص بمختلف المحافظات منها محافظات قنا والأسكندرية واسوان وكفر الشيخ وغيرها.

- الدورات التدريبية وورش العمل : لبناء قدرات العاملين بوزراة البيئة وفروعها الإقليمية فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وقطاع الإعلام بالوزارة الى جانب عقد تدريبات وورش عمل جلسات تشاورية ليصبح إجمالى الحاضرين ما يقرب من 900 مسئول ومشارك، نتج عن ذلك أن أصبح لدى جهاز شئون البيئة 19 إدارة للمخلفات بعدد 19 فرع بالمحافظات المختلفة وبالتالي نقل التبعية الفنية للعاملين بالفروع إلي جهاز المخلفات، مما قلل من ضرورة الاعتماد علي استشاريين في محافظات الجمهورية عدا محافظات البرنامج وكذلك عدم الحاجة للاستعانة بعاملين من خارج الوزارة ومن ثم تكون مهامهم متابعة ومراقبة ورصد منظومة إدارة المخلفات علي مستوي الجمهورية.

- تم تدريب موظفي وحدات إدارات المخلفات الصلبة وموظفي المراكز والقري بالاضافة إلي الجمعيات الأهلية علي الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بإجمالي حضور ما يزيد عن 2000 شخص خلال عام 2019، بهدف رفع الكفاءة الفنية لوحدات إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات حول كيفية إدارة منظومة المخلفات الصلبة وكافة الجوانب الفنية والمالية اللازمة لإدارة المنظومة بالإضافة إلي تدريب المدربين.

ثانيا الدعم الإستثمارى من خلال:

أولا البنية التحتية :

1. تم التعاقد من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات مع الهيئة العربية للتصنيع (المكون المحلي للبرنامج الوطني) بتكلفة مالية قدرها (44,2) مليون جنيه علي انشاء عدد (2) محطة وسيطة بمركزي سمنود وزفتى بمحافظة الغربية، وعدد (2) محطة وسيطة بمركزي ديروط وأبوتيج بمحافظة أسيوط، وعدد (1) محطة وسيطة بمركز أبو تشت بمحافظة قنا بإجمالي عدد (5) محطات حيث تم الإنتهاء من التصميمات التفصيلية ومراجعتها من خلال استشاريين البرنامج بالمحافظات الأربع المختارة تمهيداً للبدء في التنفيذ، وجاري الانتهاء من التصميمات التفصيلية لباقي المحطات.

2. البدء فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظات البرنامج بتكلفة 27 مليون يورو تتضمن:

• محافظات الصعيد ( قنا – اسيوط ): من خلال اعمال مدنية لمحطات وسيطة فى كل من ابو تشت بقنا وابنوب وابوتيج ودريوط بأسيرط وإنشاء مدافن صحية وإنشاء وإعادة تأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات كمصنع القوصية بأسيوط وتركيب خطوط انتاج RDF

• محافظات الدلتا ( كفر الشيخ – الغربية) : من خلال إنشاء واعادة تأهيل مصانع التدوير وتطويرها ومنها مصنع المحلة بالغربية ومصانع كفر الشيخ ودسوق ومطوبس بكفر الشيخ ، إنشاء مدافن صحية كمدفن بلطيم، رفع التراكمات ببيلا وسيدى سالم وإغلاق المقالب العشوائية بدسوق الى جانب الاعمال الميدانية للمحطات الوسيطة وتأسيس خليا بالمدفن الصحى بالسادات الصحية وإعادة تأهيل الخلايا القديمة

ثانيا : المعدات ورفع التراكمات :

1. تم دعم محافظات البرنامج بعدد (190) معدة بقيمة 11.7 مليون يورو وذلك في إطار خطة التدخلات العاجلة للمحافظات الأربعة ممثلةً في اللوادر، والشاحنات القلاب ذات الحمولات المتعددة، والجرارات، والمقطورات، وماكينات تقليب السماد، والشاحنات ذات الرافعة الخطافية، وحاويات القمامة سعة 24م3، والتريسيكلات، والسيارات ذات المكبس تحميل خلفي وعلوي.

2. تطوير ورفع كفاءة مصانع ( المحلة الكبرى – دفرة – بيلا – سيدى سالم – نجع حمادى )

3. رفع التراكمات من خلال المكون المحلي بمحافظات الغربية وكفر الشيخ.

الخطة المستقبلية للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة :

1. تم إعداد ومناقشة خطة العمل المقترحة بالإشتراك مع جهاز تنظيم و إدارة المخلفات وذلك بالتوازي مع الإنتهاء من التوقيع علي العقد التنفيذي للمشروع PIC فور موافقة الجهات المعنية.

2. عقد دورات تدريبية للجهات الحكومية المعنية والمحليات والقطاع الخاص وطلاب الدراسات العليا المعنيين بالدراسات البيئية

3. تفعيل المنصة الإلكترونية للمخلفاتWaste Portal Egypt (WPE)