السيسي يهنئ عاهل الأردن بعيد الأضحى المبارك
كتب- محمد سامي:
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للأردن وشعبها الشقيق دوام الاستقرار والتقدم.
وأعرب العاهل الأردني عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية الكريمة، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل التوفيق والازدهار.
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