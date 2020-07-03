حدث ليلاً| تفاصيل غلق مسجد الحسين ولقاحات كورونا خلال شهور و71 ألف إصابة في مصر

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تجاوزنا 71 ألف حالة.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 407 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 19288 حالة.

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"تقبيل جدار الضريح".. الأوقاف تكشف أسباب غلق مسجد الحسين

عقب جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على إغلاق مسجد الحسين وتعليق الصلاة فيه بسبب عدم التزام المٌصلين بالتباعد أثناء الصلاة والتدابير الاحترازية.

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الصحة العالمية: اختبار 17 لقاحا محتملا لكورونا على البشر حاليا

أعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس أن هناك 17 لقاحا محتملا لفيروس كورونا تخضع حاليا لتجارب سريرية على البشر.

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أستاذ فيروسات: أكثر من لقاح لكورونا على مستوى العالم خلال شهور

قال الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القوميى للبحوث، إنه سيكون هناك أكثر من لقاح على مستوى العالم خلال شهور، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 13 لقاح في اختبارات سريرية على مستوى العالم ويتم تجربتهم على البنى آدمين، موضحا أنه بعد تجربة اللقاح على الحيوان ويحقق نسبة كبيرة على نجاحه يتم تجربته على الإنسان، ويتخذ 3 مراحل.

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كورونا في الوطن العربي: على أعتاب 650 ألف إصابة.. و73% من الإصابات في 5 دول

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 647 ألفًا و510 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 10 آلاف و511 حالة.

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مستشار الجامعة الأمريكية يكشف حقيقة تحرش طالب بزميلاته

قال المستشار الإعلامي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور أشرف حاتم، إن ما أثير عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حول قيام طالب ينتمي للجامعة بالتحرش بالطالبات أمر يدعو للدهشة، موضحا أنه طالب سابق بالجامعة والجامعة لا علاقة لها به حاليًا.

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الأمازون البرازيلية تشهد أسوأ حرائق غابات منذ 13 عامًا

سجل المعهد الوطني لأبحاث الفضاء في البرازيل أكثر من 2200 حريق خلال تقييم صور الأقمار الصناعية في منطقة الأمازون خلال شهر مايو الماضي.

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ترحيب فلسطيني باتفاق فتح وحماس على العمل المشترك في مواجهة مخطط الضم الإسرائيلي

قوبل إعلان حركتا فتح وحماس الخميس توصلهما لتفاهمات على العمل المشترك في مواجهة مخطط الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية بهدف إفشاله بترحيب في الأوساط الفلسطينية.

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القبض على رجل مسلح قرب مقر إقامة رئيس الوزراء الكندي

ألقت الشرطة الكندية القبض على رجل مسلح بعد دخوله منطقة سكنية بها مقر إقامة رئيس الوزراء جاستن ترودو في وقت مبكر من صباح الخميس، بحسب شرطة الخيالة الملكية الكندية.

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