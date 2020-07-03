رصف الطرق و90 عامود إنارة .. النقل تنتهي من تطوير كوبري إمبابة

كتب- أسامة علي:

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الانتهاء من مشروع رفع كفاءة وتجديد وتطوير كوبري إمبابة الأثري على النيل، بتنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل.

وأكد وزير النقل، في بيان الجمعة، أنه خلال تنفيذ المشروع تمت المحافظة على النسق التاريخي للكوبري، والذي يرجع تاريخه إلى عام 1892، مؤكدًا أنه تم استخدام قطاعات الكوبري الأصلية في أعمال الصيانة وإعادة التأهيل وإعادة التشغيل الكهروميكانيكي للفتحة الملاحية المتحركة، وإعادة رصف الطرق الأسفلتية على الكوبري والمداخل والمخارج على ضفتي النيل، إضافة إلى التطوير الشامل لمشايات الأفراد بإزالة طبقات الرصف القديمة وإنشاء بلاطات من الخرسانة المسلحة بدلاً منها.

كما تم إعادة تأهيل وتجديد كشافات الإنارة بالكوبري وتركيب 90 من أعمدة الإنارة الديكورية على امتداد المشايات العلوية.

ويعد كوبري إمبابة أحد كباري السكة الحديد على النيل والتي يبلغ عددها 11 كوبري، وعبارة عن 7 بواكٍ معدنية، الباكية الثانية من جهة إمبابة متحركة بالدوران بطول إجمالي للكوبري 490 مترًا، ويحمل خطي سكة حديد ومشايتين جانبيتين للسيارات الصغيرة ومشايتين علويتين للأفراد ويبلغ إجمالي عرض الكوبري 18 مترًا.