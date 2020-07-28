وزير الدولة للإعلام يلقى محاضرة عن الوعي والأمن القومي بكلية الحرب العليا

مصراوي

ألقى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الثلاثاء، محاضرة بكلية الحرب العليا، بأكاديمية ناصر العسكرية، بعنوان "الوعي والأمن القومي".

وتناولت المحاضرة، أسباب غياب الوعي في المجتمعات والعوامل المؤثرة على حالة الوعي في المجتمع، والمؤسسات المسئولة عن بناء الوعي في المجتمع.

وتطرقت المحاضرة إلى مسئولية الإعلام في حالة الوعي، وتطور هذه المسئولية مع ظهور الإعلام الحديث، وأثر ذلك على الأمن القومي المصري، وعقب ذلك قام هيكل بالرد على الأسئلة من الدارسين العسكريين المصريين والوافدين.

وكان اللواء طارق أنور هلال، رئيس أكاديمية ناصر العسكرية العليا، استقبل أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، قبل بدء المحاضرة وأهداه درع الأكاديمية.

وقام اللواء خالد صلاح صادق، مدير كلية الحرب العليا، بإهداء وزير الدولة لشئون الإعلام، درع الكلية عقب انتهاء المحاضرة، وفي الختام تم التقاط صورة تذكارية من الدارسين.