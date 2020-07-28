السياحة: 6 فنادق بثلاث محافظات تتسلم الشهادة الصحية لإعادة التشغيل

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، تسلم 6 فنادق بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة، والصحة، وغرفة المنشآت الفندقية.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء فندقين بمحافظة البحر الأحمر هما سينتيدو كريستال باي، وجاز مرايا، و فندقين بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء هما ميامي، ودانيلا، و فندقين بالقاهرة الكبرى هما جراند بيراميدز، وأبو الهول بالاس.

وأضاف العاصي، أنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى 611 فندقا بـ 21 محافظة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.

وأهابت وزارة السياحة والآثار، بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.