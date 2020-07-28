مفيش دلع وهزار.. أبرز تصريحات السيسي خلال افتتاح مدينة الروبيكي

كتب- يوسف عفيفي:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مدينة الروبيكي، ويضم المجمع الصناعي الجديد في مرحلته الأولى 6 مصانع؛ هي: مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائري والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التي تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال؛ لتعمل وَفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.

ويرصد "مصراوي" أبرز تصريحات الرئيس السيسي، كالتالي:

قال السيسي إن مصر حريصة جدًّا على التفاوض بنية خالصة مع السودان وإثيوبيا؛ لتحقيق اتفاق عادل بشأن سد النهضة، مشيرًا إلى عدم التوقيع إلا على ما يحقق مصالح مصر.

وأضاف السيسي أن حجم الاستثمارات الذي سيضخ في مجال تطوير المنظومة المائية يقدر بـ"تريليون" جنيه، لافتًا إلى أن الدولة تنشئ محطات عملاقة من تحلية البحر، وتنفذ مشروع تبطن وتأهيل 120 ألف ترعة، ما يقلل من البخر الذي تتعرض له تلك الترع.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الدولة لديها خطة منظمة تعمل عليها حتى 2037، مطالبًا المصريين بالمشاركة في هذه المشروعات والحفاظ عليها وليس البناء عليها.

وقال الرئيس إن العمل هو السبيل الوحيد لبناء الأمم والشعوب للحفاظ عليها، مضيفًا: "الأسد ماحدش بياكل أكله، خلي كل واحد أسد صغير في مكانه".

وتابع السيسي: "قلق المصريين مشروع، وأنا معاكم فيه، كل ما تقلق اشتغل أكتر عشان تبقى قادر وقوي وجامد، كل ما تشتغل كل ما تبقى قوي، وحقك ماحدش هياخده منك، لو خايف متقعدش تتكلم وتهدد، وتقول كلام ملوش لازمة، وتقول نعمل كذا في الإعلام، باحترم كل رأي، أحترم الرأي العام، وتقول نعمل عمل عسكري، إحنا بنتفاوض والتفاوض هيطول، وبنقول لو فيه ضرر يبقى علينا كلنا".

وأضاف السيسي: "قلقانين صح، طب نعمل إيه؟ نشتغل وما ننامش، بنعمل 20 ألف كيلومتر تبطين للترع عشان نقلل الفقد، أهالي القرى يساعدوا في المرحلة الأولى خلال سنة، وهيقلل فقد المياه، ونحافظ على المصارف والترع".

وأوضح رئيس الجمهورية: "طب عايزين نعمل ري حديث، عشان نوفر كل نقطة ميّه، عشان حجم الزيادة السكانية، بنعالج ده بالمَيَّه لغاية 2037، وحجم الاستثمارات في هذا المجال تقريبًا تريليون جنيه حتى التاريخ ده".

وتابع السيسي: "الدولة واخدة بالها من بدري قوي، وبتتعمل إجراءات في محطات تحلية ومعالجة، يمكن بس الناس مش بتاخد بالها إنه في إطار لخطة متكاملة، ومصر تعتبر من الدول الأكثر إدارة لاستخدام المياه".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ملف سد النهضة: "إن مواقع التواصل والإعلام فيها اهتمام شديد، اللي عايز يقول رأي يقول، واللي هو أول ما يتخانق نقول كلمة".

وأضاف السيسي: "افتكروا 30 يونيو من 2013 حتى 2016، شوفوا مصر كانت عاملة ازاي، وبفضل الله وبوعيكم كل يوم بنزداد قوة، وربنا بيعينا عليها، عشان شرف نبلنا وعدالة موقفنا، نتعامل بقيم راقية لازم يكتب لها النجاح، ماحدش يشكك في قيم الشرف، لو كنا ظالمين أو معتدين ماكانش ربنا وفّقنا، لازم يكون النجاح جائزتنا.. بالنجاح والعمل والمثابرة".

وتابع رئيس الجمهورية في ما يخص سد النهضة، قائلًا: "نحن نتحرك في معركة تفاوض، وهي عملية ملء وتشغيل السد، بنتكلم عن فترات صعبة فيها فترات جفاف.. أدينا بنبذل جهدنا عشان فيه تفاوض".

وأشار الرئيس إلى إن صناعة الغزل والنسيج تعرضت إلى أزمة خلال السنوات الماضية، موضحًا أن المشكلة في أية صناعة ليست أن تكون جديدة؛ ولكن في إدارتها بشكل جاد ومنضبط، متابعًا: "مفيش هزار؛ الإدارة الجيدة والتواصل مع العمالة هي جزء من النجاح".

وأكد السيسي أن استمرار النجاح محتاج إلى جهد ووقت والتزام، ولابد من متابعة اللياقة البدنية للعمالة في تلك المصانع، وأن يتم "وزن العمالة بشكل مستمر"، موضحًا أنه حينما دخل منشآت القطاع الخاص كان لا أحد ينظر إليه والجميع يركز في عمله وهذا سبب النجاح.

وطالب السيسي المصريين بالاستمرار في الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن مصر وصلت إلى رقم كبير في الإصابات ثم تراجع، قائلًا: "مش عاوز التفاؤل بتراجع نسب الإصابات والوفيات يخلينا نضطر نرجع للإجراءات المشددة تاني، ولو حصل تراجع هنرجع للإغلاق وإجراءات صعبة".

وقال السيسي: "وزننا زاد بسبب قعدتنا في البيت، ولازم تلعب رياضة علشان نتخلص من الوزن الزيادة؛ حتى نحافظ على المناعة".

وأوضح رئيس الجمهورية أن مصر لديها قدرات كبيرة جدًّا، وما تحقق في الفترات الماضية خطوة على الطريق، قائلًا: أحلم بالتصدير على الأقل بـ100 مليار دولار خلال 4 سنين، معقبًا: "ده مش بييجي كده، كلنا مش هَنَّام".

وقال السيسي إن مصر بصدد تنفيذ خطة طموحة جدًّا في مجال صناعة الغزل والنسيج، قائلًا: "لن نتخلى عن المحلة، وسنعيدها إلى مكانتها، وهيتعمل مصانع بالمستوى ده في المحلة، وباقول لقطاع الأعمال: الكلام ده بيتعمل بإعادة صياغة الأراضي الموجودة ونسدد المديونية، ولتطوير المصانع وإحلال كامل لها خلال سنتين بالكتير".

وتابع الرئيس: "صناعة الغزل والنسيج تعرضت إلأى مشكلة في السنين اللي فاتت، وأنا هنا باسجل لكل المصريين أن الإدارة هي الأهم في أية صناعة وليس شكلها، قائلًا: "مفيش هزار ومفيش دلع، الحاجة شكلها زي الفل، لكن الأهمية في الإدارة، وإنها تتواصل مع العمالة؛ لأن ده جزء من النجاح، لأن الدور ده لو ماتحققش، المنشآت دي هتفشل، كان عندنا منشآت لها تاريخ وتراجعت، إحنا بنتوقف قدام الكلام ده وبنقوله؛ لأن النجاح واستمراره أمر مش سهل".

وأوضح السيسي: "العمالة بتاعة المصنع عايزة 100، مايبقوش 101، ونتابع العمالة وتأهيلها وتدريبها، المشكلة كلها في الإدارة، مظبوطة كله هياكل عيش".