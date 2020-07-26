القابضة المياه تنشر فيديو عن أهمية الحفاظ على مياه الشرب

كتب- محمد عبدالناصر:



نشرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رسائل توعوية عن أهمية الحفاظ على مياه الشرب وعدم الإسراف في استخدامها، من خلال فيديوجراف يوضح حجم إهدار المياه في غسيل السجاد، والذي يصل إلى 900 لتر مياه للسجادة الواحدة أي ما يعادل متر من المياه تقريبًا.

جاء ذلك في إطار حملة التوعية التي تنظمها الشركة بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه قبيل استقبال عيد الأضحى المبارك.

وناشدت الشركة المواطنين بعدم إلقاء مخلفات الذبح بشبكات الصرف الصحي، ما يسبب في انسدادها، ويؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة خلال فترة العيد.

وأعلنت الشركة رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشكلات قد تطرأ في الشبكات والمحطات، لاستقبال عيد الأضحى.

ووجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتشكيل غرفة طوارئ بكل شركة من الشركات التابعة استعدادًا لإجازة عيد الأضحى المبارك، ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ، والعمل على حلها فورًا وخاصة المشكلات المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

وأكد انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهورية، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.