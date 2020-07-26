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وجه بالتوسع في العدادات الذكية.. السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لمشروعات الكهرباء

05:29 م الأحد 26 يوليه 2020
وجه بالتوسع في العدادات الذكية.. السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لمشروعات الكهرباء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعًا اليوم الأحد، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية للكهرباء، ومحطة الضبعة النووية.

ووجه الرئيس باستمرار جهود الربط الكهربائي مع دول الجوار.

كما وجّه بحوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء بالتوسع في الميكنة والعدادات الذكية لفاعلية آلية التحصيل، وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان النووي لمحطة الضبعة.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي المشروعات القومية محطة الضبعة النووية

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