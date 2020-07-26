حدث ليلاً| أكثر من 900 ألف إصابة بكورونا في الوطن العربي وقصة شهيد الشهامة بالدقهلية

إعداد - محمود علي:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الصحة: تسجيل 511 إصابة جديدة بـ"كورونا".. و40 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 933 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 32903 حالة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

والدة شهيد الشهامة:"ابني مات غدر وبطالب الرئيس بالقصاص"

كشف سعد السيد على، والد شهيد الشهامة بالدقهلية، تفاصيل مقتل نجله دفاعًا عن اخته، قائلًا: "ابني غار على شرفه وتصدى لمن حاولوا التحرش بشقيقته بألفاظ خارجه، بالقرب من المنزل، وعندما نزلت أمه إليه وصفعته بالقلم أمام الناس، صعد إلى منزله على الفور"، مشيرًا إلى أن ابنه يدرس في كلية الحقوق، ويقوم بمساعدته في محل الأحذية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مفاجأة في نتيجة تحليل الـ "DNA" لجثة شاطئ النخيل بالإسكندرية

قرر المستشار محمود زغلول، رئيس نيابة أول العامرية، أخذ عينة ثانية من الجثة التي جرى العثور عليها بشاطئ النخيل المعروف بـ"شاطئ الموت" بحي العجمي غربي الإسكندرية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"لم يسترجعوا صحتهم حتي بعد 3 أسابيع".. كورونا يهدد الشباب بمرض طويل الأمد

أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن فيروس "كوفيد-19" يمكن أن يسبب مرضاً طويل الأمد، حتى بين الشباب الذين لا يعانون من أي حالات طبية كامنة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

رئيس فريق الغواصين بالسويس يكشف مفاجأة عن موقع حادث غرقى "الأدبية"

قال وائل توفيق رئيس فريق الغواصين بالسويس، إن وجود سلسلة من الجبال في منطقة الأدبية التي شهدت واقعة غرق 3 أشخاص بالأمس، هو السبب وراء بُعد جثة أحد الغارقين بـ10 كيلو متر، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تشهد حدوث تيارات دورانية شديدة جدًا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مقيمة بدار أيتام لوزيرة التضامن: "اعتبرينا بناتك واحمينا.. و"القباج" ترد: "أنا كفيلة بيكم"

قالت إحدى المقيمات بدار الصفا للأيتام بطلخا، والتي تدعى "يارا"، إنه تم التقدم بشكوى ضد محمود عز الدين، المدير الأسبق للدار، عقب مغادرته الدار بعد تعذيبه وضربه لهم، مشيرة إلى أن مدير الدار كان يتعامل معنا بشدة وتعسف وكان يتعامل بالضرب والتخويف.

للتفاصيل.. اضغط هنا

خبير مائي: الاعتماد على الاتحاد الإفريقي في المفاوضات يجب أن يكون لأمد معين

قال الدكتور خالد أبو زيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمركز البيئة إنه يجب أن يكون هناك أجندة وتوقيتات لأي جولة مفاوضات جديدة في قضية سد النهضة والاتفاق يجب أن يتضمن أي مشروعات تنموية مستقبلية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

خبير مائي: الملء الأول لسد النهضة لا يشكل تهديدًا على حصة مصر من المياه

قال الدكتور عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الأسبق، إن مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية ونسعى إلى التوصل إلى اتفاق ملزم عن سد النهضة، مشيرًا إلى أنه لا توجد مشكلة بين مصر والاتحاد الافريقي وما يهمنا حل مشكلة سد النهضة، قائلًا: "إذا لم يحل الاتحاد الافريقي ملف سد النهضة لدينا باب مجلس الأمن".

للتفاصيل.. اضغط هنا

آلاف الإسرائيليين يحتجون على سياسات الحكومة بشأن التعامل مع جائحة كورونا

شارك آلاف الإسرائيليين في مظاهرات مساء السبت ضد البطالة والفساد وتعامل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أكثر من 900 ألف إصابة بالوطن العربي.. و5 دول بلا إصابات اليوم

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 904 آلاف و551 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 16ألفًا و218 حالة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أول إصابة بكورونا.. كوريا الشمالية تعلن الطوارئ القصوى

أعلنت كوريا الشمالية، أنها في "حالة طوارئ قصوى" بعد اشتباهها بأول إصابة بفيروس كورونا، وفق الإعلام الرسمي، معترفة للمرة الأولى بأن وباء كوفيد-19 قد يكون وصل إلى البلاد.

للتفاصيل.. اضغط هنا