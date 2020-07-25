إنصافًا للأطباء والعاملين في المجال الطبي.. برلماني مشيدًا بزيادة بدلات الأطقم الطبية

أشاد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، بزيادة بدلات الأطقم الطبية، ومدّ الخدمة لأعضاء المهن الطبية في حال الاحتياج، وإنشاء صندوق تعويض عن المخاطر الطبية.

وقال مشهور، خلال حديث له اليوم السبت، إن الطاقم الطبي من أطباء وممرضين وغيرهم، يتعرضون إلى مخاطر كبيرة في أثناء تأدية عملهم؛ ومنهم مَن قدموا أرواحهم فداءً لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع البرلماني بأن الجميع يرى بوضوح تضحيات الفريق الطبي خلال أزمة انتشار ومكافحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عدد شهداء الأطباء فقط قارب الـ100 شهيد، وتجاوز 3 آلاف إصابة.

ونوه مشهور بأن الأمر ليس نظرة مادية لبدل العدوى وإنما نظرة منطقية لطاقم طبي قد يُصاب بالعدوى في أثناء مزاولة مهنته، وأن الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبدل المهن الطبية بنسبة كبيرة فيها إنصاف للأطباء والعاملين في المجال الطبي، وأنها حق مشروع لا يجب تجاهله؛ لأن الطبيب هو مقدم الخدمة الطبية للمريض، وعندما نستثمر في الطبيب فنحن نسهم بذلك في تقديم خدمة جيدة للمريض، ومن ثمَّ الارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر.

ولفت البرلماني إلى أن الطبيب المصري يعمل في بيئة عمل قاسية غير مواكبة للعصر؛ حيث يعاني نقص الإمكانات التي تتمثل في بعض الأجهزة الطبية اللازمة للمريض وأيضًا المستلزمات الطبية المطلوبة لإجراء بعض العمليات الجراحية، أو نقصاً في غرف العناية المركزة أو عدد الأسرّة للمرضى أو الحضّانات، وبالتالي يترتب على هذا النقص تأجيل بعض العمليات لأمر خارج عن إرادة الطبيب، ومع ذلك فإنه لا يهتم لإمكانية إصابته بالعدوى داخل غرفة العمليات قدر اهتمامه بتأدية رسالته كطبيب وتطبيق القسَم الذي نطق به أثناء تخرجه في كلية الطب وإنقاذ حياة المريض بكل ما أوتي من أدوات ومهارات وخبرة.