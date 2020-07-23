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الجيزة: استكمال أعمال إزالة أكبر الأبراج المخالفة في بشتيل بأوسيم.. فيديو

02:31 ص الخميس 23 يوليه 2020
الجيزة: استكمال أعمال إزالة أكبر الأبراج المخالفة في بشتيل بأوسيم.. فيديو

أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، استكمال أعمال الإزالة بأكبر الأبراج في منطقة بشتيل بأوسيم.

وقالت المحافظة، في بيان، عبر صفحتها عل فيسبوك، إنه تم إزالة تسعة أدوار من الثالث عشر وحتى الخامس.

وأوضحت أنه جار استكمال أعمال الإزالة بالدور الرابع لعقار مكون من دور أرضي وثلاثة عشر دورا مكررا ومخالف للقانون بشارع الكباش ببشتيل.

جاء ذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وتحت إشراف اللواء محمد عبدالحميد سيد، رئيس مركز ومدينة أوسيم.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=614792469231202&id=1713156499003239

أعمال إزالة الأبراج المخالفة بشتيل محافظة الجيزة

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