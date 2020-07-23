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الجيزة: 15 أغسطس آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح

03:30 ص الخميس 23 يوليه 2020
الجيزة: 15 أغسطس آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح

مباني

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، أن آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح هو 15- 8 – 2020.

وتنتهي المهلة المقررة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في 30 سبتمبر المقبل، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين عن التصالح على المخالفات الخاصة بهم.

ويأتي ذلك وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين بعض الأوضاع، وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية.

مخالفات البناء رسوم جدية التصالح محافظة الجيزة

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