الجيزة: 15 أغسطس آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح
كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت محافظة الجيزة، أن آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح هو 15- 8 – 2020.
وتنتهي المهلة المقررة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في 30 سبتمبر المقبل، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين عن التصالح على المخالفات الخاصة بهم.
ويأتي ذلك وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين بعض الأوضاع، وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
89745
عدد المصابين
-
30075
عدد المتعافين
-
4440
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
15264082
عدد المصابين
-
9240341
عدد المتعافين
-
623567
عدد الوفيات
إعلان