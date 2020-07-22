"الأعلى للإعلام" يقرر حجب الصفحات المزيفة المنسوبة للمستشار عدلي منصور

كتب- مصراوي:

أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس قرر حجب جميع الصفحات المزيفة التي تحمل اسم المستشار عدلي منصور، وإخطار وزارة الاتصالات، مشيرا إلى أن المستشار عدلي منصور تواصل مع المجلس وأكد أنه ليس له أي صفحة شخصية.

وأضاف كرم جبر، في تصريحات صحفية له، اليوم، أن المجلس ناشد وسائل الإعلام أن تلتزم بالمصادر الرسمية للحصول على البيانات، وتحري الدقة بشأن أزمة سد النهضة واللجوء للمصادر الرسمية، مؤكدا أن المجلس قرر لفت نظر قناة الصحة والجمال.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أوصت من قبل بإصدار قرار من المجلس بحجب جميع الصفحات والمواقع المزيفة التي تحمل اسم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الأسبق، وتحمل اسمه وصوره ولا علاقة له بها.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه سيحصر جميع الصفحات والمواقع المزيفة تمهيداً لتقديم طلب إلى وزارة الاتصالات بحجبها، بعد أن أبدى المستشار عدلي منصور استنكاره واستياءه من هذه الصفحات، وأكد أنه ليس له صفحات أو ومواقع على أي من وسائل التواصل الاجتماعي، وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.