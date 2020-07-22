الزراعة: تحصين أكثر من 2 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

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كتب- أحمد مسعد:

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحصين 2 مليون و9 آلاف و99 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية، بينهم "مليون و212 ألفا و894 رأس أبقار، و609 آلاف و996 رأس جاموس، و144 ألفا و489 رأس أغنام، و41 ألفا و720 رأس ماعز حتى الأن.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وناشد وزير الزراعة، جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية بضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكداً أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة.

وأوضح أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.