"محلية النواب" تطالب بإنهاء مشكلات شاطئ النخيل.. والسجيني: "الموضوع خطير"

كتب- مصراوي:

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على خطورة المشكلات التي يواجهها شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية، والذي تسبب في غرق كثير من الأشخاص طيلة السنوات الماضية.

وقال خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة المشكلات التي يواجهها هذا الشاطئ في حضور محافظ الإسكندرية: "هذا الموضوع خطير، وبالأخص بعد الحادث الأخير والذي تسبب في غرق عدد من الشباب"، مشيرًا إلى أن اللجنة دعت كافة المسئولين بما فيها شركة المقاولين العرب، التي دشنت عدد من المصدات داخل المياه.

وطالب النائب أحمد سليمان عضو مجلس النواب، بضرورة العمل على تلافي كارثة شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية، والذي ابتلع كثير من الغرقى.

وقال خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، إن شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية في منتهى الخطورة، ولذلك صدر قرار بغلقه، وكان من الأولى بالأجهزة التنفيذية أن تتحرك بشكل قوي لتطبيق القرار ولو باستخدام القوة البسيطة لمنعهم.

وشدد"سليمان"، على ضرورة الاستمرار في عمليات البحث لانتشال جثة الشاب شادي والذي جرفته المياه داخل الشاطئ، بسبب الدوامات.

وطالب المحافظ، بتكثيف الجهود لانتشال جثمان الشهيد شادي رحمة لأسرته وأباه المكلوم وأمه الثكلى.

ووجه النائب أحمد السجيني باسمه وأعضاء لجنة الإدارة المحلية التعازي لأسرة الشاب شادي وأثنين من أسرته بسبب غرقهم.