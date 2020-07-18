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"شائعات كاذبة".. البابا تواضروس الثاني ينفي إصابته بفيروس كورونا

05:15 م السبت 18 يوليه 2020
"شائعات كاذبة".. البابا تواضروس الثاني ينفي إصابته بفيروس كورونا

البابا تواضروس الثاني

القاهرة- (أ ش أ):


نفى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صحة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصابته بفيروس كورونا.

وقال البابا تواضروس الثاني، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ردًا على سؤال حول مدى صحة إصابته بفيروس كورونا المستجد إنها "شائعات كاذبة".

وأكد القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بخير وصحة جيدة.

وأضاف أن البابا تواضروس الثاني يمارس عمله الرعوي ويتابع كافة أمور الخدمة، موضحًا أنه لا صحة إطلاقا لما يتردد حول صحة قداسته.

واستقبل البابا تواضروس الثاني، أول أمس في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، لمتابعة أمور الرعاية والخدمة بالإيبارشية.

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البابا تواضروس الكرازة المرقسية فيروس كورونا مواقع التواصل الاجتماعي

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