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الجيزة: إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بمنشأة القناطر

10:48 م الخميس 16 يوليه 2020
الجيزة: إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بمنشأة القناطر

كسر مفاجئ بخط مياه- أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، متابعة التعامل مع كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسي لماسورة مياه أمام المدارس ببني سلامة.

وقالت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، إن ذلك جاء بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأوضح محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، أنه تم إصلاح الكسر بالتنسيق مع شركة مياه الشرب وشفط المياه بالشارع ورد الشيء لأصله.

محافظة الجيزة كسر بخط مياه منشأة القناطر

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