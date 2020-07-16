الجيزة: إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بمنشأة القناطر
كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت محافظة الجيزة، متابعة التعامل مع كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسي لماسورة مياه أمام المدارس ببني سلامة.
وقالت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، إن ذلك جاء بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
وأوضح محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، أنه تم إصلاح الكسر بالتنسيق مع شركة مياه الشرب وشفط المياه بالشارع ورد الشيء لأصله.
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