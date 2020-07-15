"شيال" كفيف يتخد ابنه دليلًا يستغيث بمنظومة الشكاوى.. والأخيرة تستجيب سريعًا

كتب- محمد غايات:

قالت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إنها استجابت للاستغاثة التي تم نشرها وتداولها على نطاقٍ واسع بعدد من وسائل الإعلام، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي، إثر رصدها من جانب أحد فرق العمل المكلفة بالمنظومة، عن المحنة التي يعيشها المواطن الكفيف أيمن سعد عبد الحميد محمد، والذي يعمل "شيالًا" ويتخذ من ابنه دليلًا له أثناء أداء عمله باليومية في أعمال البناء.

وأضافت المنظومة أنه على الفور تم عرض موضوع الشكوى على المسؤولين المعنيين بوزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن بالجيزة، وفق التوجيهات المستديمة لوزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة نحو دعم كل الحالات الإنسانية.

وتوجه فريق العمل المكلّف، اليوم، إلى محل سكن المواطن ولم يكن موجودًا به؛ حيث ذهب إلى عمله، وبناء على ذلك تم إجراء بحث الحالة الاجتماعية في وجود الأسرة، والتي يتكون أفرادها من الزوجة وثلاثة أبناء.

ومن خلال البحث ودراسة الشكوى بمعرفة المختصين بفريق التدخل السريع المحلي والمسؤولين بالإدارة الاجتماعية بمنطقة العمرانية، والتابع له محل سكن المواطن تبيّن صحة الاستغاثة الواردة، علمًا بأن المواطن يتقاضى معاشًا تأمينيًّا بقيمة ١٢٠٠ جنيه شهريًّا، ولذا فقد تم على الفور اعتماد مبلغ قدره ٥٠٠ جنيه؛ كمساعدة عاجلة لهذا المواطن من مؤسسة التكافل الاجتماعي بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة لمدة ٦ أشهر، وجار حاليًّا التنسيق من خلال المسؤولين بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، مع جمعية الأورمان لتقديم دعم شهري للمواطن.

يأتي ذلك في إطار التفاعل الفوري من قِبل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مع كل الشكاوى والاستغاثات الواردة إليها من جميع محافظات الجمهورية ومن خلال مختلف وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي.