الكنيسة الأرثوذكسية: تأجيل عودة القداسات بالقاهرة والإسكندرية حتى 3 أغسطس
(مصراوي):
أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، استمرار العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ 27 يونيو الماضي، الخاصة بالتعامل مع أزمة تفضي فيروس كورونا.
وأضافت في بيان لها: "بالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا) يتم مد العمل بقرار تأجيل عودة القداسات بها إلى يوم الاثنين 3 أغسطس المقبل، لبدء الفتح التدريجي لخدمة القداسات".
كانت الكنيسة قررت يوم 27 الماضي وضع أمر عودة القداسات في يد كل إيبارشية منفردة، تحدد موعدة عودة القداسات، بحسب الوضع الوبائي لفيروس كورونا.
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