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الجيش المصري يحمي ولا يهدد.. مناورة "حسم ٢٠٢٠" تواصل فعالياتها -فيديو

02:28 م السبت 11 يوليه 2020
الجيش المصري يحمي ولا يهدد.. مناورة "حسم ٢٠٢٠" تواصل فعالياتها -فيديو

المناورة حسم 2020

كتب- محمد سامي:
نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع تحت عنوان "الجيش المصري يحمي ولا يهدد"، اليوم السبت، فعاليات المناورة العسكرية "حسم 2020"، وذلك في الجزء الخاص بالبحر؛ حيث شهدت على مدار الأيام الماضية مناورة عسكرية في البحر بمشاركة أفرع القوات المسلحة الرئيسية وبعض أسلحة الجيش.

وكان الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، شهد المرحلة الرئيسية للمناورة الاستراتيجية "حسم 2020" التي نفذتها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية، بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والتي استمرت لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، في حضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

مناورة حسم الجيش المصري المنطقة الغربية

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